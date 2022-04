Contrario a lo expresado por LUMA Energy, la directora ejecutiva de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor de la Junta Reglamentadora de Servicio Pública (OIPC), Hannia Rivera Díaz, sostuvo hoy que los consumidores tienen derecho a reclamar por los posibles daños que sufrieron tras el apagón general.

“Es muy importante que el consumidor sepa que en caso de haber sufrido algún daño tiene derecho a presentar una reclamación ante LUMA. Si bien es cierto que existe un relevo de responsabilidad a favor de Luma, este no es absoluto. En aquellos casos en que haya mediado negligencia crasa, dolo o conducta temeraria, el consumidor tiene derecho a recibir compensación por daños directos incluyendo daños a la propiedad. La investigación en este caso no ha concluido, por consiguiente, es incorrecto aseverar que los consumidores no tienen derecho a reclamar”, explicó Rivera Díaz en un comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

La funcionaria mencionó el hecho de que actualmente existe un proceso para la reclamación de daños ante la utilidad, por el que LUMA no puede negarse a atender los reclamos que presenten los consumidores. Exhortó a comunicarse al 787-523-6962, así como escribir un correo electrónico a info@oipc.pr.gov o visitar la página web oipc.pr.gov para mayor información.

Esta mañana el vicepresidente de Asuntos Regulatorios de LUMA, Mario Hurtado, dijo que la empresa no cubrirá gastos de enseres, alimentos o cualquier otro daño que sufrieran los clientes tras el apagón registrado el pasado miércoles tras una avería en la central Costa Sur.

“No estamos en una situación para poner recomponer los gastos de los resultados de este evento, es una situación y una emergencia que ha salido de nuestro control. En este tipo de eventos no hay una reclamación por daños de comidas o enseres”, manifestó Hurtado en entrevista con Noticentro.