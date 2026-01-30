El cierre parcial del gobierno de Estados Unidos, que se prevé iniciará esta medianoche, no afectarían los servicios ni beneficios federales que se dan en la Isla.

Gabriella Boffelli, directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), informó en comunicado de prensa que “el gobierno de Puerto Rico ya cuenta con las asignaciones federales para los programas críticos como el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños (WIC), ya que esas medidas presupuestarias fueron aprobadas y convertidas en ley”.

Además, destacó que “los beneficios a programas mandatorios como el Medicare, Medicaid, Seguro Social y otros no se verán afectados por lo que nuestra gente puede permanecer tranquila que sus beneficios les seguirán llegando”.

PUBLICIDAD

Explicó que “lo que enfrentamos a partir del 30 de enero a la medianoche, será un cierre parcial del gobierno federal y del cual no vislumbramos que se extienda más allá que unos pocos días en lo que los cuerpos legislativos aprueban una nueva medida”.

Boffelli expuso que, aunque el cierre parcial de gobierno será temporero, en lo que procesalmente se aprueba la medida de presupuesto, el impacto en las agencias federales afectadas será de menor alcance, ya que pueden continuar operando utilizando fondos de reserva disponibles.

Precisó que esto ocasionaría que el personal esencial que continuaría laborando, como es el caso de los oficiales de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

La funcionaria detalló, de paso, lo que ocurre en la Capital federal.

Explicó que el presidente Donald Trump ya había convertido en ley seis proyectos de asignaciones, los restantes seis proyectos estaban encaminados a aprobarse esta semana. Sin embargo, el paquete sostendrá enmiendas relacionados únicamente con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) el cual se ha acordado financiarlo por dos semanas en lo que las negociaciones continúan. Esto garantiza que las otras medidas en ese paquete puedan convertirse en ley una vez que los miembros de la Cámara de Representantes federal regresen a Washington.