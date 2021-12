El gobierno convocó una reunión para atender la llegada de cruceros en Puerto Rico ante el repunte de casos positivos de COVID-19 que registra el Departamento de Salud.

La reunión, entre la Autoridad de Puertos, el Departamento de Salud y las líneas de cruceros, será a las 3:00 de esta tarde, confirmó Daphne Barbeito, portavoz de la Alianza Turística por Puerto Rico.

Barbeito se expresó preocupada con este medio luego de que el gobierno denegara este lunes la entrada del crucero Symphony of the Seas al puerto de San Juan sin previa notificación. El barco, de la empresa Royal Caribbean y el más grande del mundo, zarpó de Miami el 23 de diciembre.

“El gobierno muestra una actitud prejudicial a un segmento de la actividad turística. A la vez no identifica cómo el gobierno piensa atender la pérdida de empleos que sus acciones tendrían, poniendo en precario a miles de familias puertorriqueñas”, manifestó Barbeito.

Ayer, domingo, el Departamento de Salud una carta a las líneas de cruceros para notificar más restricciones a los tripulantes y pasajeros que desembarquen en Puerto Rico, entre estas, tener un resultado negativo 48 horas antes de desembarcar, además de estar vacunado.

La carta también señala que aquellos que han tenido contacto cercano con otros que arrojaron positivo, no pueden desembarcar en Puerto Rico.

Además, dispone que el desembarco de tripulantes o pasajeros con síntomas asociados a COVID-19 no será permitido. De igual forma, requiere que el crucero provea una lista al Departamento de Salud con la información de los tripulantes y pasajeros que están aislados o en cuarentena.

Según la carta, estas restricciones entraban en vigor este 27 de diciembre. Añade la misiva, que la reunión de esta tarde sería por la plataforma Teams con las líneas de cruceros que tienen puertos bases en Puerto Rico. Entre estas figura precisamente Royal Caribbean.

Carta del Departamento de Salud enviada a las líneas de cruceros. ( Suministrada )

“Las líneas de cruceros han mostrado pocos barcos con casos positivos. En los que ha habido contagio, no llegan a 1% de positividad. Los protocolos han sido tan eficientes que se contienen los contagios. Todos los pasajeros y la tripulación está vacunada. Hacen pruebas, monitoreo y ‘tracing’, los contagiados que vienen en tránsito no se bajan y en el ‘home port’ van directo a cuarentena”, manifestó Barbeito.

“El CDC no ha emitido opinión adversa sobre estos casos mínimos, ni puestos restricciones mayores. No hay un renglón de la actividad turística más regulada, ni fiscalizada y se conocen los contagios porque existe la transparencia acordada con el CDC y se reportan. El gobierno tienen los protocolos y la capacidad de controlar estos casos. En los cruceros se pueden identificar y separar del resto de la población. Esto no pasa en ninguna otra actividad, ni turística ni cotidiana”, sentenció.

La Alianza Turística por Puerto Rico esperará por los resultados que se alcancen en la reunión para emitir otra reacción al respecto.

Por su parte, el representante Ángel Matos García también confirmó en declaraciones escritas que el gobierno emitió “cambios de última hora” para los cruceros.

“Entendemos el repunte catastrófico que Puerto Rico está atravesando, pero negar la entrada de un crucero con puertorriqueños a bordo, que regresan de viaje, además de turistas que están vacunados, que incluyeron a nuestra isla en su travesía, no habla bien del país”, manifestó.

Primera Hora intentó comunicarse con el Departamento de Salud y la Compañía de Turismo, pero los intentos fueron infructuosos.