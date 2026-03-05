Ahora los ciudadanos que tramiten su pasaporte podrán hacer el pago con nuevas alternativas que no sean cheques o giros.

Desde esta semana, los ciudadanos que soliciten un pasaporte en Puerto Rico deberán realizar el pago de las tarifas federales en línea mediante la plataforma pay.gov, a través del enlace oficial o un código QR provisto por Passport Services.

El cambio, indicó el Departamento de Estado, responde a una nueva orden ejecutiva federal que establece la modernización de los métodos de pago hacia plataformas digitales para transacciones con el Gobierno de Estados Unidos.

La secretaria de Estado, Rosachely Rivera Santana, explicó hoy que el nuevo sistema -establecido por la orden Modernizing Payments To and From America’s Bank Account y firmada por el presidente Trump- elimina el uso de giros postales y cheques personales que anteriormente se requerían para completar el trámite.

PUBLICIDAD

“Este método simplifica el proceso para los ciudadanos. El solicitante realiza el pago en línea y recibe un comprobante en su correo electrónico que deberá presentar al momento de acudir a la oficina a completar la solicitud de pasaporte”, explicó la funcionaria.

La nueva directriz del Departamento de Estado federal aplica para solicitudes presentadas en centros para este trámite en Hawái, Puerto Rico y Samoa Americana.

Entre estos se incluyen las oficinas del Servicio Postal de Estados Unidos, secretarías de tribunal, bibliotecas públicas y otras oficinas de gobierno local autorizadas para procesar solicitudes. Para completar el pago, los ciudadanos deben acceder a la plataforma pay.gov mediante el enlace oficial https://pay.gov/public/form/start/1684882235 o escanear el código QR provisto por Passport Services. El sistema permite pagar con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, PayPal o Venmo.

Rivera Santana detalló que los solicitantes deben completar primero la solicitud con la herramienta Form Filler para asegurarse de utilizar el formulario correcto antes de efectuar el pago en línea que aplica solo para quienes cualifican para el formulario DS-11, utilizado para solicitar un pasaporte por primera vez o para menores de edad.

“Este cambio busca que el proceso sea más ordenado y transparente para los solicitantes. Cuando la persona llega al centro de aceptación ya tiene su pago confirmado, lo que facilita la verificación del trámite y ayuda a reducir errores o retrasos en la solicitud”, sostuvo la funcionaria.

Las tarifas federales varían según el tipo de documento solicitado.

PUBLICIDAD

La libreta de pasaporte para adultos tiene un costo de $130, mientras que la tarjeta de pasaporte cuesta $30. Para menores de 16 años, la libreta tiene un costo de $100 y la tarjeta $15.

La tarjeta de pasaporte solo permite viajar por vía terrestre o marítima a Canadá, México, Bermudas y el Caribe. Además de la cuantía federal realizada en línea, el solicitante debe pagar una tarifa de ejecución de $35 directamente en el centro de aceptación al momento de presentar la solicitud. Esa tarifa es independiente de las tarifas federales.

El trámite también permite solicitar servicio expedito por un cargo adicional de $60 y el servicio de entrega del pasaporte en uno a tres días por $22.05 para envíos dentro de Estados Unidos.