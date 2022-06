El gobernador Pedro Pierluisi anunció hoy en Fajardo una serie de iniciativas enfocadas en la región este de la isla, que incluye impacto de las brigadas del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) en la carretera PR-3, la entrega de residencias bajo programas gubernamentales, inyección y agilización de fondos para la niñez, así como un nuevo centro de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca).

“Así como estamos realizando estas visitas y anuncios hoy, vamos a continuar llevando los servicios, las obras y las ayudas directamente a nuestra gente por todo Puerto Rico”, mencionó el gobernador en declaraciones escritas.

PUBLICIDAD

Brigadas para la PR-3

Pierluisi informó que como parte de acuerdos colaborativos entre el DTOP y los municipios de Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo y Fajardo, brigadas de la agencia y de cada uno de estos pueblos se encuentran realizando trabajos de desyerbo, limpieza mecanizada, eliminación de rotulación ilegal y de material vegetativo, así como de bacheo, pintura de vallas y puentes en toda la carretera PR-3.

La inversión es de aproximadamente $100,000.

Mientras, la Autoridad de Carreteras y Transportación indicó que actualmente está en etapa de diseño el proyecto de mejoras en la PR-3 desde el kilómetro 42.5 hasta el 47.60, y cuyo costo se estima en $17 millones con fondos de la agencia y de la Administración Federal de Carreteras (FHWA, por sus siglas en inglés).

Para noviembre de este año está previsto comenzar el proceso de subasta del proyecto que consistirá en mejoras al pavimento y marcado, instalación de vallas y dispositivos de seguridad, y mejoras a la iluminación, al drenaje y a varias intersecciones.

Ayudas de Vivienda

Durante la visita, el gobernador y el secretario del Departamento de la Vivienda y el administrador de Vivienda Pública, entregó las llaves de ocho remozadas residencias bajo el Programa R3 a residentes de Canóvanas, Río Grande, Humacao, Carolina, Ceiba y Luquillo. Estas casas fueron reparadas tras el paso de los huracanes de 2017.

Las residencias remozadas, cuyos costos oscilan entre $144 mil y $169 mil, tienen baños para discapacitados, accesorios de cocina, electrodomésticos de cocina con certificación Energy Star, accesorios de plomería con certificación Water Sense y ventanas de aluminio para tormentas. También, abanicos de techo, accesorios de iluminación LED con certificación Energy Star, calentador de agua solar y montaje para cisterna de agua, paneles solares de energía y generador de energía. La construcción cumple con todos los códigos de construcción vigentes y con un estándar de construcción ecológica.

PUBLICIDAD

La asignación total del Programa R3 es de $3,219,530,619 y los fondos obligados son $2,392,797,869. También, se entregaron seis vales de Sección 8 y 19 títulos de propiedad incluyendo el de doña Carmen Alicea y su esposo Modesto Delgado quienes residen, desde el 1958, en la comunidad Mansión del Sapo en Fajardo.

WIC, Tarjetas EBT y fondos para centro de cuido ACUDEN

La entrega de cheques impresos por parte del Programa WIC a sus participantes será cosa del pasado. Desde este mes, y mediante un proceso piloto que comenzó en pueblos del este, cerca de 4,275 participantes, de los cuales 1,042 son de Fajardo, realizan la compra de alimentos suplementarios autorizados con una Tarjeta de Transferencia de Beneficios Electrónicos (EBT), por sus siglas en inglés).

El gobernador informó que el proceso de entrega y utilización de la Tarjeta EBT será uno escalonado hasta cubrir los 96 mil participantes del WIC. Pierluisi explicó que los participantes podrán comprar los artículos que requieran dentro de su plan en la vigencia de la tarjeta, algo que antes no podían, pues estaban obligados a redimir el cheque completo. De hecho, el Programa podrá monitorear y fiscalizar la compra de productos ya que es un sistema en vivo.

Por otra parte, Pierluisi y el administrador de la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN) entregaron al alcalde de Fajardo un cheque por la cantidad de $235,076.00 dirigido al Centro de Cuido del municipio como parte del Programa de Estabilización de Centros de Cuido Infantil. A la fecha se han desembolsado $21 millones para mejoras en centros de cuido, hay obligados $40 millones y se están peticionando $152 millones.

PUBLICIDAD

Como cuestión de hecho, ayer se anunció que a partir del 1 de julio próximo sobre 3,500 empleados de centros de cuido de niños verán en su quincena mensual hasta $800 adicionales en su salario. Mientras que, se establecieron nuevas tarifas de pago por servicio de cuido de niños lo que ayudará a los padres y tutores de menores con el pago de estos servicios.

Nuevo centro de ASSMCA

Para continuar atendiendo las necesidades y problemas de las personas que sufren de efectos relacionados al trastorno por consumo de opiáceos, se inauguró oficialmente, junto a ASSMCA, la nueva Clínica de Tratamiento Integral Asistido con Medicamentos de Fajardo con una inversión de $1,018,112.68. Al momento, en la CTIAM de este municipio se atienden 60 participantes de municipios limítrofes y se espera atender un promedio de 300 personas que padecen del Trastorno por Consumo de Opiáceos.

El primer mandatario explicó que las CTIAM están clasificadas como un Opioid Treatment Program (OTP) según la Substance Abuse and Mental Health Services Administration de Estados Unidos (SAMHSA). Estas clínicas operan bajo leyes estatales y federales. Además, están acreditadas por la “Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities” (CARF) desde diciembre de 2015 y se encuentran vigentes por tres años hasta enero 2025. El obtener esta acreditación evidencia que el tratamiento brindado en las clínicas se ofrece bajo los más altos entándares de calidad y bajo modelos basados en la evidencia científica.

Actualmente, existen clínicas ubicadas en los municipios de Aguadilla, Bayamón, Caguas, Cayey, Ponce y San Juan. Por otro lado, cuentan con tres unidades de medicación en Arecibo, Coamo y Mayagüez.

PUBLICIDAD

Impacto con ODSEC

Como sucede semanalmente, el gobernador junto a la directora de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC), Thais Reyes Serrano, entregó 75 vales de alimentos de $120 a personas mayores de 65 años como parte del programa “Construyendo Juntos” de la agencia. Estos vales pueden ser redimidos en los pueden ser redimidos en los supermercados Econo y Selectos.

La ODSEC realiza este tipo de entregas alrededor de toda la Isla con una inversión de $1,596,000.00 que provienen del cinco por ciento discrecional de los fondos federales del “Community Services Block Grant”.

Pierluisi estuvo acompañado del alcalde de Fajardo, José Aníbal “Joey” Meléndez, y de las alcaldesas de Canóvanas, Lornna Soto Villanueva, y de Loíza, Julia Nazario. También dijeron presente los alcaldes de Río Grande, Luquillo y Ceiba, Ángel “Bori” González, Jesús “Jerry” Márquez y Samuel Rivera Báez.

Además de los alcaldes presentes, también estuvieron varios jefes de agencias entre estos, la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Eileen Vélez Vega; el director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), Edwin González; el secretario del Departamento de la Vivienda, William Rodríguez Rodríguez y el administrador de Vivienda Pública (AVP), Alejandro Salgado. Asimismo, el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado; la directora ejecutiva del Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños (WIC, por sus siglas en inglés), Nilmarie Albarrán; el administrador de la ACUDEN, Roberto Carlos; la directora ejecutiva de la ODSEC, Thais Reyes, y el administrador de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), Carlos Rodríguez Mateo.