La administración de Jenniffer González Colón lanzó este martes sus consejos navideños, que van desde el uso seguro de la pirotecnia legal, así como el cuidado de los menores y los regalos pertinentes para celebrar este periodo festivo.

El designado secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Hiram Torres Montalvo, arrancó con un operativo realizado ayer, lunes, para inspeccionar el complimiento de reglamentos en la venta de pirotecnia legal en farmacias y comercios. Expuso que lo que buscan es que se utilice bajo las normas de seguridad que promueven para que sea seguro.

Apuntó, durante una conferencia de prensa realizada en La Fortaleza, que el mayor percance que encontraron es que no se tenían las advertencias adecuadas para los consumidores a la hora de vender la pirotecnia legal. Pero, no se concedió multas, sino orientaciones a los comercios visitados, unos 50.

Torres Montalvo detalló que la pirotecnia legal “es de base terrestre. Eso significa que no va a explotar, no va a salir volando ni nada por el estilo. Bota chispas, fueguitos de colores, pero que si se usa siguiendo la guía de seguridad que exige la orden del DACO, pues resulta sumamente segura”.

De inmediato, lanzó sus consejos.

“Aparte de las advertencias que ya tienen el empaque, que por leyes federales que tienen este tipo de productos, el DACO promulga una guía de seguridad básica. Oígame, por ejemplo, que tiene que estar presente un adulto cuando van a estar utilizando este tipo de productos. Tenga agua cerca, porque a pesar de que esto no explota, pues bota chispas, podría ocasionar un fuego en una residencia, ni ingiera bebidas alcohólicas, sumamente importante”, enfatizó el funcionario.

“En términos generales, como está diciendo todo nuestro gobierno y la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, si va a beber, pase la llave. Pues, de igual manera, si va a estar bebiendo, utilizando bebidas alcohólicas, no maneje este tipo de productos (pirotecnia). Así que el DACO ha estado en la calle haciendo este tipo de impactos, visitando diferentes comercios y llevando el mensaje de que se puede disfrutar de la pirotecnia, pero que sea pirotecnia legal”, añadió.

Torres Montalvo también se unió al llamado de la Policía para que no se utilicen artefactos ilegales o de fabricación casera, como cuartos de dinamita, Cherry Bomb o petardos.

Mientras, a los comercios pidió que entregaran a los consumidores la hoja que ha preparado el DACO con los aspectos que promueven para hacer del uso de la pirotecnia legal una segura.

Ojo a los menores

Por otro lado, la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, expuso su lista de recomendaciones. Inició con el más destacado, que no se dejen a los niños solos para ir a fiestas navideñas.

“Esta época de Navidad no podemos dejar de hablar de algunos consejos para la familia con respecto a seguridad para que las navidades todos lo puedan disfrutar libres de accidentes y que esos regalos sean los adecuados para los niños. Entre algunos de los consejos, ciertamente, recordarles a todos que los menores nunca se dejan solos. Podemos ir de fiestas, hay fiestas apropiadas para niños, fiestas que no lo son. Ser padre o madre o tutor de un menor exige, a veces, sacrificio. Así que busque una actividad interna con sus niños, si no puede ir a la fiesta”, precisó la funcionaria.

A modo de ejemplo, indicó que los adultos pueden promover los juegos de mesas, una noche de películas y pijamada o hasta acampar en el patio.

“De la misma manera, estar conscientes de los regalos que regalamos a nuestros niños. Lea las etiquetas, regularmente las etiquetas establecen las edades propias para estos regalos. De la misma manera, que se mantenga dentro de los rangos de edad que establece el juguete, porque fueron diseñados para esas edades”, indicó Roig Fuertes.

Añadió que los padres deben dar espacio a los menores a jugar.

“No puede ser todo salir, salir, salir y que los niños no tengan espacio. Este es su tiempo”, sentenció.

Sostuvo que no desalienta el uso de tecnología, pues hay algunos artefactos que pueden promover el desarrollo de los menores de edad. Pero, insistió que el juego creativo y en el que el niño puede poner toda su energía es mejor.

“La realidad es que el juego es la forma natural de manejar la ansiedad para los niños. El juego es necesario. El juego es necesario para los adultos también. Esos espacios, pues, es a través del juego donde los niños simbolizan, pero también donde los niños descargan sus ansiedades, sus preocupaciones y sus situaciones”, precisó.