El proceso de conversión de combustible de diésel a gas natural en las tres turbinas de gas aeroderivadas, FT8 MOBILEPAC, en la Planta de Palo Seco culminó este jueves, anunció la gobernadora Jenniffer González Colón.

“Hoy completamos de manera exitosa la conversión de los Mega Generadores 1, 2 y 3 de la Central Palo Seco de diésel a gas natural”, celebró la primera ejecutiva en comunicado de prensa.

Los equipos son capaces de generar hasta 81 megawatts (MW) en conjunto. El cambio de combustible a gas natural permitirá ahorros estimados de hasta $8.5 millones anuales. También, se pretende disminuir la huella ambiental al sustituir diésel, un combustible fósil más contaminante, por uno más limpio y estable.

“Esto mejora la confiabilidad del sistema y generará ahorros estimados de $8.5 millones anuales, con un potencial total de hasta $94.6 millones al año al completarse otras conversiones. Esto significa que estas unidades estarán utilizando un combustible más barato para operar, por lo que ayuda a reducir el costo de la factura de la luz. Esta conversión reduce significativamente las emisiones contaminantes, fortalece la estabilidad del servicio eléctrico en la región metropolitana y forma parte del uso estratégico de fondos federales asignados para modernizar el sistema eléctrico de Puerto Rico”, agregó González Colón.

El cambio de combustible fue posible con el aval del Negociado de Energía de Puerto Rico, cumpliendo con todos los requisitos técnicos, regulatorios y de debido proceso establecidos por ley.