En Vega Baja se construirá un sistema de almacenamiento de energía de 49 megavatios (MW), que busca reducir aproximadamente el 90% de los relevos de carga.

Según anunció la gobernadora Jenniffer González Colón esta tarde en conferencia de prensa, la instalación es parte de un proyecto macro, el Proyecto BESS (Sistema de Almacenamiento de Energía en Baterías), que le agregará un total de 430 MV de generación a la Isla.

“Cada vez que se anuncia un relevo de carga la gente de Vega Baja sufre y el relevo de carga no es cualquier otra cosa que un apagón coordinado por LUMA y con la excusa siempre de que LUMA no puede la culpa es de todo el mundo menos de ellos, el gobierno de Puerto Rico se movió con Genera añadir más generación”, comentó la primera ejecutiva al recalcar que se trata del proyecto más grande de baterías Tesla en todos los Estados Unidos.

La construcción, que ya inició y se llevará a cabo por la compañía ARG Precision Corp., se espera culmine en diciembre e incurrirá en una inversión de $90.5 millones. Se requerirá la demolición y desmantelamiento de las unidades “peakers” que operaban en esta área.

Las baterías que se instalarán equivalen 14,400 de uso doméstico y tienen un tiempo de vida de aproximadamente 20 años.

El proyecto incluirá la instalación de un total de seis centrales; comenzó en Cambalache y, ahora, en Vega Baja. Continuará en Palo Seco, Yabucoa, Salinas y Guayanilla para 2027.

“No estamos hablando de un proyecto pequeño, estamos hablando de una inversión millonaria para añadir 430 megavatios a través del uso de baterías. Se espera que todas esas instalaciones que estamos haciendo estén operacionales y funcionales par afínales del año que viene”, dijo.

Por su parte, el Zar de Energía, Josué Colón, explicó que esto también se traducirá en ahorros para el gobierno, pues la quema de combustible es la manera más onerosa en generar energía.

Colón especificó que las unidades que producen energía a través de la quema de combustible oscila 25 a 30 centavos por kilovatio. Luego, el “bunker”, o el residual #6 cuesta entre 16 a 20 centavos por kilovatio. La energía fotovoltaica o eólica puede costar hasta 20 centavos por kilovatio, mientras que el gas natural cuesta 12 centavos el kilovatio. El carbón, aunque es la más asequible, tiene repercusiones ambientales novicios.

Colón aseguró que el costo para el uso de energía por las baterías será más barato, pues la inversión para la instalación proviene de fondos federales.

“Este proyecto lo que va a hacer es fortalecer la generación en Puerto Rico, va a diversificar la canasta energética, porque la quema de combustible sigue siendo uno de los combustibles de generación más caros que pagamos en Puerto Rico. Cuando estas baterías estén en funciones, en vez de quemar combustible podemos en las horas pico, las horas de mayor demanda, usar estas baterías generando luz por cuatro horas por un costo menor que el costo de quema de combustible”, detalló González Colón.

La inversión federal suma a $767 millones a nivel isla. Ese monto se dividió en $533.5 para la compra de equipo y $235.7 para la instalación.