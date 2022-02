La posibilidad de que el gobierno realice aportaciones individuales al retiro de los maestros estará sobre la mesa en la reunión que sostendrá este jueves el gobernador Pedro Pierluisi con líderes magisteriales, aceptó el designado secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés.

“Es una de las posibilidades que el gobernador ya ha planteado... el tema y los planteamientos del retiro a través de, probablemente, aportaciones en las cuentas individuales”, precisó.

Sin embargo, el funcionario estipuló, a su llegada a La Fortaleza, que esta alternativa se pudiera poner en vigor en un futuro.

“Está contemplado el poder atender eso de cara al futuro. No es algo sencillo”, aludió Ramos Parés, al indicar que existen limitaciones para atender este tema por estar incluido en el Plan de Ajuste de la Deuda.

La proyección futura causó, de inmediato, malestar entre el liderato de la Asociación de Maestros, la Federación de Maestros, UNETE y Educamos. Estos grupos fueron citados al encuentro con el gobernador que se realiza desde las 10:30 a.m. en La Fortaleza.

Víctor Bonilla, presidente de la Asociación, estipuló que las alternativas que exigen los maestros son con inmediatez, no de cara al futuro.

“Queremos que él atienda de momento, que sean inmediatas y que el magisterio se sienta seguro de todas las prerrogativas, que todas sus angustian se solucionen. Se tienen que solucionar ahora, claro. Ya no podemos esperar más”, afirmó presidente del sindicato.

Por su parte, la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez, no solo urgió alternativas inmediatas, “porque es en el presente que nos están condicionando a la miseria”. También dijo estar insatisfecha con la opción que contempla el gobierno de hacer aportaciones individuales a las cuentas de retiro de los maestros.

“No resuelve nada”, soltó, al dar un ejemplo de una maestra que se fue a Estados Unidos y tiene mejor salario y beneficios que los educadores en la Isla.

“¿Cómo es posible que siendo Puerto Rico la sexta jurisdicción del Departamento de Educación con mayor presupuesto esté condicionando una aportación definida por un maestro si se quiere retirar? Eso es una migaja, eso es una miseria, eso es indecente e inmoral, eso es inaceptable”, añadió.

Entre otras cosas, la líder magisterial reiteró su apoyo a la legislación del Retiro Digno, cuya anulación impugnan en el Tribunal Apelaciones del Primer Circuito de Boston. Además, exigió al gobernador que firme el proyecto de la Cámara 513, que fija mediante ley el aumento salarial de los maestros que se le ha concedido de $1,000. La medida se espera que sea evaluada hoy, jueves, en la Legislatura.

Mientras, la presidenta de Educamos, Migdalia Santiago, expuso que agradecen la apertura al diálogo. No obstante, destacó la necesidad de tener leyes o promesas escritas.

“Se nos ha mentido tanto a través de los años que hasta que eso no esté en un papel y haya una seguridad de que ese dinero está y que nosotros vamos a recibir lo que merecemos, no le podemos creer ni al secretario ni al gobernador. Tiene que ser por escrito y un compromiso, no promesas”.

Asimismo, la presidenta de UNETE, Liza Fournier Córdova, reconoció que las propuestas que se plantean no se podrían en vigor de un día para otro. “Pero, tampoco puede ser a largo plazo para entretenernos. Nosotros queremos justicia salarial, retiro digno y vinimos a dialogar con el gobernador. De él depende lo que suceda en el país con el magisterio puertorriqueño”, advirtió.

En la reunión, además del secretario de Educación, está presente el director de los sistemas de retiro, Luis Collazo. Es que el tema del retiro se espera que sea el principal en este encuentro, pues ya Pierluisi prometió un aumento salarial de $1,000 a los maestros y otro personal educativo a partir de julio próximo.

”Ellos lo que esperan es una respuesta precisa del gobernador y hoy la van a tener”, afirmó Ramos Parés.