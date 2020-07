Todo estudiante graduado de cuarto año que se haya matriculado en una universidad o colegio técnico de la Isla recibirá una computadora de parte del gobierno, anunció este viernes la gobernadora Wanda Vázquez.

Señaló que han tomado esta medida, porque las instituciones, especialmente la Universidad de Puerto Rico, ya han anunciado que comenzarán el próximo semestre de manera virtual.

“Por eso es que ahora nosotros vamos a anunciar la semana que viene las primeras computadoras que vamos a entregar para los estudiantes graduados que van para la universidad. No queremos que ningún estudiante graduado se quede rezagado de continuar estudiando, porque no tiene equipo de computadora, no tiene internet. Así que nosotros hicimos un esfuerzo para darle una computadora a cada estudiante graduado que se matricule en una universidad o en un curso vocacional para que puedan continuar sus estudios, porque la mayoría de las universidades van a seguir virtual”, informó durante una entrevista radial (La X FM).

La primera ejecutiva no especificó cuánto dinero invertirá el gobierno en este esfuerzo ni cuantas computadoras se repartirían.

Sí ha trascendido un esfuerzo que realiza el Departamento de Educación para repartir hasta noviembre próximo unas 300,830 computadoras y 56,200 iPad para estudiantes y maestros del sistema público de enseñanza. Esta inversión será de $243 millones.