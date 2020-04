El gobierno se encuentra en conversaciones con el sector privado para intentar comenzar a abrir los comercios en medio de la pandemia de coronavirus y con un Departamento de Salud que ha aceptado que ha estado manejando datos erróneos.

Hasta el momento, la última orden ejecutiva –que impone cuarentena, cierre forzado y toque de queda– culminará el 3 de mayo.

“En ningún momento se está proponiendo reabrir sin ningún control, tiene que ser de manera ordenada. Eso es bien importante, hacerlo bien cautelosamente porque ninguna circunstancia vamos a estar exponiendo a Puerto Rico a retroceder en los avances que se han logrado para proteger la salud del pueblo… [Hay que salvar] la economía de Puerto Rico. Creo que todos estamos aquí en acuerdo absoluto que, si no hay salud, no hay economía, no hay nada. La salud no se juega y sin eso no hay nada, pero a la misma vez pienso que hay que estar pendientes a la economía y hacer un balance”, indicó el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Laboy

No obstante, el secretario de Salud adelantó que la cuarentena se mantendría hasta junio.

“Yo he dicho categóricamente claro que va a haber algún tipo de modificación a la moratoria, pero la moratoria la vamos a tener hasta principios de junio que es cuando la curva de aplana”, proyectó.

Sin embargo, sí recomienda que comiencen a operar algunos otros sectores sanitarios como las cirugías ambulatorias.

“Lo que no puede ocurrir en Puerto Rico lo que ocurrió en Miami, en Florida, de las playas abiertas. Lo que está ocurriendo en Georgia, donde tenemos salones de belleza abiertos, salones de masaje abiertos, eso no es ninguna prioridad para este país”, argumentó.

Entre 20 a 25 asociaciones le han reclamado al gobierno una reapertura, develó el secretario de Desarrollo Económico y Comercio. Entre ellas se encuentran: la Asociación de Industriales, la Cámara de Comercio, la Asociación de Paradores, el Centro Unidos de Detallistas, MIDA y la Asociación de Ventas al Detal.

“En la medida en que los objetivos de salud no se comprometan. En la medida que la infraestructura de Salud se sostenga, se pueden evaluar esas medidas de flexibilizar por sector y con guías, con protocolos, adaptados a la crisis actual”, dijo.

Además, declaró que están tomando en consideración un análisis de riesgo por sector que les hicieron llegar diversas asociaciones, así como una encuesta que le han realizado estas entidades a 52 mil empleados activos en la que le preguntan sobre prácticas que se están tomando; cambios de operación y modelos de negocios y medidas básicas de sanidad, como el distanciamiento

“Ellos han podido levantar mucha data práctica, data real. Y, obviamente, conforme a eso y conforme a ese índice de riesgo de cada sector y conforme a las mejores prácticas que se están viendo en otros lugares es que se han preparado estas recomendaciones”, alegó.

Cuando Primera Hora le cuestionó sobre quién será el responsable o a quién se le adjudicarían los costos salubristas o, incluso, muertes que surjan a raíz de una apertura prematura, Laboy no precisó.

“Desde el punto de vista de lo que se propone, por eso tiene que ser en equipo, en unión entre el sector público y el sector privado y tiene que ser en fases. Fíjate que las fases pueden ser un proceso piloto, te permite ver cómo se van comportando la cosa obteniendo más datos de que las medidas van en la dirección correcta y permite estar pendiente si de momento hay algún tipo de comportamiento que no es el óptimo tomar las medidas necesarias para evitar que lleguemos allí”, contestó.