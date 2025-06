Si hay alguien a quien el tiempo le ha dado la razón, según Jennifer González Colón, es a ella y no a Pedro Pierluisi.

La gobernadora de Puerto Rico reaccionó hoy a las expresiones del exgobernador, quien ayer tuvo su primera aparición pública desde que dejó la Fortaleza.

El exmandatario dijo que el pueblo se ha dado cuenta que la advertencia que lanzó sobre lo difícil que era tratar con los problemas que enfrenta el sistema eléctrico y la empresa a cargo de la distribución y transmisión de energía, LUMA Energy, era real.

“Yo hice una advertencia a todos los que estaban aspirando a la gobernación y, obviamente, el tiempo me ha dado la razón”, expresó Pierluisi, quien ayer participó de de un taller organizado por la Asociación de Abogados para los miembros de la Cámara de Comercio, llamado “Arbitraje Comercial y la Nueva Ley de Arbitraje de Puerto Rico”.

González Colón, quien hoy visitó la ciudad de Mayagüez, sostuvo que “Yo heredé lo que él (Perluisi) me dejó”.

“Él me dejó un sistema de transmisión y distribución con menos 800 megavatios de energía. Esa es la realidad en términos de generación. Y en cinco meses yo he aumentado 700 megavatios de energía y tenemos una reserva de mil megavatios”, apuntó González a la prensa.

La primera ejecutiva subrayó que su administración está en el proceso de que la Autoridad de Energía Eléctrica, la Junta de Supervisión Fiscal y el negociado apruebe otros 800 megavatios.

“Yo puedo entender la frustración. Yo no sé en qué el tiempo le dio la razón. El tiempo me dio la razón a mí, que LUMA no sirve y que había que sacarlo”, subrayó.

Pierluisi perdió las primarias en el Partido Nuevo Progresista (PNP) en verano del 2024 ante González Colón, en medio de una campaña que se enfocó en el sistema eléctrico y en las posturas que había tomado contra LUMA.

Tras salir derrotado, el exmandatario llegó a decir en varias ocasiones que las intenciones de sacar a LUMA de la operación del sistema no eran como lo afirmaban los candidatos a la gobernación, incluyendo González Colón. Reiteraba la frase “con la boca es un mamey”.