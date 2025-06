“El tiempo me ha dado la razón”.

Con su peculiar estilo de hombre de estado, el exgobernador Pedro Pierluisi reapareció este miércoles en su primera actividad pública desde que salió de La Fortaleza para asegurar, entre otras cosas, que el pueblo se ha dado cuenta que la advertencia que lanzó sobre lo difícil que era tratar con los problemas que enfrenta el sistema eléctrico y la empresa a cargo de la distribución y transmisión de energía, LUMA Energy, era real.

13 Fotos El ejecutivo aseguró que “el tiempo me ha dado la razón” al hablar con la prensa a su llegada a un taller organizado por la Asociación de Abogados para los miembros de la Cámara de Comercio.

“Yo hice una advertencia a todos los que estaban aspirando a la gobernación y, obviamente, el tiempo me ha dado la razón”, sostuvo el exejecutivo a la prensa, a su llegada a San Patricio Plaza, donde participará de un taller organizado por la Asociación de Abogados para los miembros de la Cámara de Comercio, llamada “Arbitraje Comercial y la Nueva Ley de Arbitraje de Puerto Rico”.

PUBLICIDAD

Pierluisi perdió las primarias en el Partido Nuevo Progresista (PNP) ante la actual gobernadora, Jenniffer González Colón, en medio de una campaña que se enfocó en el sistema eléctrico y en las posturas que había tomado contra LUMA. Tras salir derrotado, el exmandatario llegó a decir en varias ocasiones que las intenciones de sacar a LUMA de la operación del sistema no eran como lo afirmaban los candidatos a la gobernación durante las pasadas elecciones. Reiteraba la frase “con la boca es un mamey”.

“Yo pienso que la gente sabe, la gente sabe”, reflexionó, tras preguntársele por esos comentarios.

Pierluisi no quiso opinar sobre qué es lo que se podía hacer para tratar este tema.

“A mí no me corresponde llevar las riendas del Gobierno, así que no voy a opinar”, dijo.

Pero, añadió que “seguimos teniendo un sistema que deja mucho que desear. Ahí es cuestión de seguir encima de estos operadores que tenemos para que el desempeño sea el que todos esperamos”.

Durante sus expresiones, Pierluisi intentó no lanzar ataques a su sucesora.

“Yo siempre trato de ser muy cortés”, afirmó.

Sin embargo, el abogado mostró preocupación por la “reducción bien sustancial” que se ha visto en las obras de reconstrucción tras el devastador paso del huracán María.

“Ha habido una caída en esos desembolsos de FEMA (Agencia federal para el Manejo de Emergencias). Allí está la reconstrucción de Puerto Rico. Así que me parece que deben dar prioridad a esa área”, manifestó.

El exfuncionario no quiso categorizar ni juzgar a la presente administración. Mientras, reveló que no tiene comunicación con la gobernadora.

PUBLICIDAD

“Yo le deseo lo mejor a la presente administración, como todos debemos hacerlo. Puerto Rico tiene un gran futuro”, añadió.

Eso sí, Pierluisi lanzó un pedido público a la presente administración de González Colón. Reclamó que no pongan como excusa las determinaciones que él tomó bajo su gobernación.

“Yo creo que se deben enfocar en el presente, en su propia administración. Eso sí es un consejo que les doy, porque lo que ocurrió en el pasado quedó atrás. Hay que enfocarse en el presente y tener un buen plan para mediano y corto plazo. El pueblo en general no quiere estar oyendo explicaciones y justificaciones. Lo que quiere ver es que el gobierno cumpla su misión. Así que, obviamente, mi exhortación es que se enfoque en el presente y rindan cuentas, como todo gobernante debe hacer”, puntualizó.

¿Y del desayuno?

De paso, el otrora presidente de la Palma rechazó que un reciente desayuno en el que estuvo el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y el alcalde de San Juan, Miguel Romero, se tratase de una movida política en contra de González Colón. El evento se distinguió porque resaltó en su publicación en las redes sociales el tag de #TresGolpes. Indicó que fue un evento organizado por el excónsul de República Dominicana, César Julio Cedeño.

Pierluisi, en cambio, resaltó como positivo la baja en el crimen que se ha registrado en los pasados seis meses, en los que ha estado viajando con su esposa, Fabiola Ansótegui Blanc, sin tener que dar cuentas públicamente y en el que labora en la firma PRP Strategies LLC.

PUBLICIDAD

Desayuno convocado por el excónsul dominicano. FOTO CAPTURA / FACEBOOK Pedro Pierluisi ( FOTO CAPTURA )

¿Regresaría a la política?

Se le cuestionó sobre la posibilidad de regresar a la política. Contestó que “yo estoy enfocado en la práctica de mi profesión”.

“Yo lo que estoy es enfocado en eso. En esta etapa de mi vida, yo voy de día en día, día a día. Yo vivo mi vida así. No es cuestión de descartar. Es que solamente Dios sabe lo que depara el futuro. Yo estoy enfocado, como digo, en mi práctica, en la profesión. Ahora puedo viajar más y no tengo que notificarles cuando me voy de viaje con Fabiola”, añadió.

Al evento en el que estuvo Pierluisi le acompañó el exdirector de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Juan Carlos Blanco; el exsecretario de Salud, Carlos Mellado; la exdirectora del Distrito de Convenciones, Mariela Vallines, así como su hermana y quien dirigía la Oficina del Gobernador, Caridad Pierluisi.

También estuvieron presentes varios exportavoces de prensa de su gobierno.