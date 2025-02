El exgobernador Pedro Pierluisi lamentó esta tarde el fallecimiento de su madre, Doña Doris Urrutia.

“Mami, hoy te despediste y regresaste a los brazos de Dios, de Papi y de José Jaime en el Cielo”, dijo el también excomisionado residente en sus redes sociales.

“Conozco la fe porque desde niño me la inculcaste. Conozco el amor incondicional porque me lo brindaste siempre. Conozco la empatía y el desprendimiento, pues hasta en la pérdida más dolorosa, ofreciste el perdón. Has sido y siempre serás el corazón de nuestra familia y te llevo conmigo, sonriendo y llenando de amor y luz todas nuestras vidas”, comentó.

Doña Doris Urrutia padecía de la enfermedad de Alzhéimer, según Pierluisi había dado a conocer en el año 2021.

Cuando en 2023 Pierluisi participó del Primer Encuentro de Apoyo a Cuidadores y Cuidadoras de personas diagnosticadas con Alzheimer: “Cuidando con amor”, que se realizó en el Centro de Convenciones, en Miramar, expresó ser bendecido por tener a su madre “ya por 93 años”, pese a su condición avanzada.

En ese mismo 2023, el padre del exgobernador, el ingeniero Jorge “Georgie” Pierluisi Díaz, falleció a los 96 años por complicaciones de salud que lo mantuvieron recluido en una institución hospitalaria.

“Ser tu hijo ha sido la bendición más grande de mi vida. Te amo. Gracias”, concluyó.