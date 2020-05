Mientras en Europa se debate la efectividad de los guantes en la prevención del coronavirus y se ha comenzado a promover que la población en general no los utilice, la gobernadora Wanda Vázquez informó este viernes al mediodía en que, si se permitía la apertura de negocios de ventas al detal, se impondría como obligación el uso de los guantes.

El revuelo que provocaron sus palabras en las redes sociales llevaron a que Vázquez se retractara varias horas después.

La primera expresión de la gobernadora sobre esta controversia ocurrió cuando visitó la cancha Mario Jiménez de Guaynabo, donde se realizan pruebas moleculares a los primeros respondedores de la emergencia provocada por el COVID-19.

PUBLICIDAD

“Si nosotros vislumbramos, y aprovecho la oportunidad, de que a partir del 25 de mayo, algún comercio al detal que pueda abrir, los guantes van a ser indispensable. ¿Por qué? Porque vamos a algún lugar y vemos una figurita, un frasco o algo, lo cogemos, ‘no, lo voy a dejar, no lo voy a comprar ahora’, y lo cogió, está contagiado y tiene COVID, lo va a transmitir. Así que en esas ventas al detal es importante que como medidas de seguridad, se va a incluir en la orden ejecutiva, para que tenga la persona que siempre tener sus guantes, para protegerse ella y para proteger a los demás”, afirmó.

La gobernadora Wanda Vázquez Garced visita centro de Guaynabo donde se realizan pruebas de coronavirus a personal de primera respuesta. Posted by Primera Hora on Friday, May 15, 2020

Primera Hora le señaló a Vázquez que los usuarios de Facebook de este diario estaban cuestionando la medida, pues los guantes son uno de los artículos inaccesibles para la mayoría de la población. Su explicación fue que se podría buscar la manera, aunque fuese con guantes de tela preparados por artesanos, para lograr cumplir con la orden que establecería.

“Vamos a buscar alternativas, como hicimos con las mascarillas… Que no se pongan histéricos. No hay razón para eso. Vamos poco a poco a prepararnos”, afirmó.

Sin embargo, en un Facebook Live que hizo desde La Fortaleza a eso de las 3:30 p.m., Vázquez aceptó que utilizar desinfectantes de mano o alcohol sería suficiente.

“Yo sé que ha creado un poquito de preocupación las expresiones que hice con relación a la utilización de los guantes cuando salgamos a los diferentes comercios. No se preocupen, no tienen de qué preocuparse. Si usted no tiene sus guantes, usted lleve su hand sanitizer, lleve el alcohol y si está en su casa agua y jabón para lavarse las manos. Vamos a irnos preparando para convivir con el COVID. Así que no se preocupe más allá de tener esas medidas de precaución. Recuerden, si salen, la mascarilla eso sí que es indispensable. En las manos, si no tienen guante, no se preocupen. Lleve su hand sanitizer, su alcohol, se limpia las manos y va a estar protegido. Así que juntos vamos a vencer este COVID”, sentenció.