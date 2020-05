La gobernadora Wanda Vázquez Garced informó este viernes que no se autorizaría a ninguna otra industria o sector económico a comenzar funciones este próximo lunes, 18 de mayo.

Precisó, durante una conferencia de prensa realizada en la cancha Mario Jiménez de Guaynabo, donde se le realizan pruebas moleculares a los primeros respondedores de la emergencia del coronavirus, que no tiene previsto enmendar la cuarta orden ejecutiva en la que impuso la cuarentena obligatoria para permitir que los salones de belleza, barberías, venta automotriz, velorios y servicios religiosos inicien operaciones. Esto, a pesar de que el pasado 30 de abril habló de la posibilidad de que estos sectores tuviesen permiso de operar a partir de este lunes.

“La orden ejecutiva indica que íbamos a ir visualizando cómo se iba a ir desarrollando el control de la epidemia y que íbamos a ir mirando del 18 al 25. Ciertamente, la orden ejecutiva está efectiva hasta el 25. Aquellos negocios, aquellas áreas económicas que vaya a haber una concesión se va a ser particularizada, porque vamos viendo, verdad, si hay alguna actividad económica que no propicia el desplazamiento de los ciudadanos, que no propicia el aglomeramiento, que se ha tomado unas medidas y que los protocolos que se han presentado son protocolos estrictos y que se siguen”, estableció la primera ejecutiva.

Se le insistió en que si se darían las concesiones de las que habla a través de alguna enmienda a la orden ejecutiva para que los salones de bellezas, las iglesias y demás pudiesen comenzar a operar desde este lunes, pero afirmó que se inclina a no hacerlo.

“En este momento no vislumbro enmiendas… ¿Por qué? Porque esta tercera semana es la que nosotros vamos a ver el resultado de las dos primeras en términos del contagio. Son fundamentales. Ahora vamos a ver si estos casos, de alguna manera, esperemos que no porque no es lo que hemos visto, aumenta en términos de los positivos PCR (prueba molecular), que es lo que nos preocupa que son los confirmados, entonces vamos a ver cuáles actividades se van a abrir”, puntualizó.

Vázquez Garced señaló que posiblemente a mediados de la próxima semana informe qué sectores de la economía podrían autorizarse a operar desde el 25 de mayo. No quiso precisar si los salones de belleza, barberías e iglesias serían incluidos.

Destacó que es “importante” que todos los sectores económicos “tienen que estar preparando sus protocolos” para evitar el contagio del coronavirus.

“Una vez se abran los comercios, se abran los centros de trabajo, depende de cada uno de ustedes las medidas de seguridad para mantenerse saludable, y obviamente la vida de cada uno de ustedes, que para mí es lo más importante. El comercio va a ir abriendo en la medida que todos nosotros guardemos estas medidas de seguridad y podamos convivir. Tenemos que aprender a convivir con el COVID. Ahora, lo tenemos controlado”, precisó.

Por otro lado, la gobernadora y el secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, rechazaron que el nivel de contagio de coronavirus esté en 100 personas por día. Alegaron que esos positivos se refieren a pruebas rápidas y que los que se confirman como verdaderos positivos se encuentra a 14 personas diarias.

Ambos también le dieron más importancia al hecho de que en los últimos días solo se ha confirmado una muerte o ninguna por coronavirus.

“En eso es que nosotros estamos basando nuestras determinaciones. Probablemente, ustedes vean 80 casos positivos serológico, pero cuando vas a la PCR (molecular) estás viendo dos positivo o cuatro positivos”, argumentó Vázquez Garced.

Por su parte, el titular de Salud aludió a que por muertes se determinó que el pico de la pandemia de coronavirus en la Isla fue en abril.

Señaló que es normal que se detecten más casos positivos, porque se están haciendo más pruebas. Sin embargo, insistió en que los hospitales continúan vacíos, el uso de ventiladores para pacientes de COVID-19 es bajo y las muertes han disminuido.

“Lo importante de los positivos no es asustarnos, sino es reconocer que tenemos que trabajar con ese positivo”, expresó.