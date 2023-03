Tristes y decepcionados se encuentran los guaynabeños tras conocer el veredicto de culpabilidad contra su exalcalde, Ángel Pérez Otero.

Sin embargo, los residentes de Guaynabo entrevistados no señalaron que el pueblo se haya afectado por las ilegalidades cometidas por quien fuera su líder político entre el 2017 al 2021.

Pérez Otero fue encontrado culpable en la noche del miércoles por recibir pagos de $5,000 cada cuatro a seis semanas de parte del empresario Oscar Santamaría a cambio de contratos con el ayuntamiento. Por los hechos, se expone a cumplir hasta 20 años en prisión.

Mercedes Velázquez, de 67 años, salía de hacer unas compras cuando reveló su sentir sobre lo que atraviesa su pueblo.

PUBLICIDAD

“Me siento triste. Triste, porque es de nuestro pueblo y es triste que haya sucedido… No podemos alegrarnos. Todos en la vida cometemos errores. Quizás, verdad, él no pensó. Pero, hay que pedirle a Dios para que, en medio de esta situación, él, su familia, sus hijos, pues, que sea la justicia como Dios quiera”, señaló.

Añadió que “me siento defraudada. Lo elegimos como alcalde. Es triste. No me burlo, no lo acuso, porque para eso están las leyes”.

La mujer también comentó que muchas personas en Guaynabo sienten pesar por que Pérez Otero haya caído en las garras de la corrupción. Alegó que cuando lo eligieron se sintieron esperanzados de que llegaría un cambio, pero “él mismo las frustró”.

José Sostre, residente de Guaynabo. ( Carlos Giusti/Staff )

Mientras preparaba un paquete para enviar por correo, José Sostre, de 71 años, dijo estar convencido que cuando las autoridades federales señalan a alguien es porque ha cometido alguna fechoría.

“Si él lo hizo, bueno, tiene que pagar como cualquier otro ciudadano o cualquier otra persona que cometa un error como él”, señaló el hombre.

Indicó que Pérez Otero se presentó como una persona “humilde y tranquila”.

“La cosa es que se dejó llevar. Tú sabes, se dejó llevar por malas influencias y esas son las consecuencias. No hizo mucho para Guaynabo. Tú sabes, no fue una gran cosa, como (Héctor) O’Neill, el padre, o como ahora el hijo, (Edward O’Neill), que está haciendo mucha cosa pa’ Guaynabo. Pero, qué se va a hacer”, expresó Sostre, al reclamar a los políticos que no se dejen influenciar por dinero.

PUBLICIDAD

Por su parte, Ángela Cartagena, de 63 años, afirmó que como no tuvo que buscar ayuda del municipio mientras Pérez Otero era alcalde, pues no le afectó el que se registraran irregularidades. Reprochó, sin embargo, que los políticos defrauden a sus pueblos.

“Yo te diría que no es Guaynabo nada más. Hay un montón de pueblos con esta misma situación. Tendríamos todo el mundo que meter la cabeza dentro de una bolsa, que nadie nos vea, porque en verdad que son muy pocos los que trabajan bien, son muy pocos los que están trabajando bien para el pueblo”, soltó.

Modesto Valcárcel Benítez, residente de Guaynabo. ( Carlos Giusti/Staff )

Por su parte, Modesto Valcárcel, de 90 años, vendía viandas, piques y miel frente al correo de Guaynabo cuando relató que Pérez Otero inició “bien” como alcalde.

“No sé cómo cayó ahí, porque la verdad del caso él brego bien empezando. No sé. Después, se dejó llevar por algo que lo llevó a la (corrupción). Espero que todo le vaya bien, pero es triste estar tras las rejas”, sostuvo.

Señaló que lo que más le entristece es que fueron muchos los alcaldes que salieron por corrupción. Por ello, les reclamó a los políticos “que breguen mejor, que traten de sacar las cosas como son y no buscar esto (mueve las manos en señal de dinero) nada más, porque a la verdad del caso es que el dinero está mal, mal distribuido. Ahora mismo son unos cuanto que están en el hoyo, vamos a decir, porque empezó por uno y van por todos los alcaldes”.

Por último, Osvaldo García, de 76 años, señaló que a ningún elector le gusta ver cómo los políticos cometen corrupción. Dijo que sus actos “perjudican a todos”. Por ello, exigió que se trabaja por el bienestar del pueblo.