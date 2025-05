Gurabo. Si en manos de los gurabeños estuviera, su alcaldesa Rosachely Rivera Santana no daría el salto al Departamento de Estado.

Es que la mayoría asegura que su trabajo desde el 2017, cuando tomó las riendas del municipio tras salir airosa en una elección especial del Partido Nuevo Progresista (PNP), ha sido notable.

Rivera Santana se convirtió en alcaldesa luego de que Víctor Ortiz Díaz enfrentara cargos federales por corrupción en el 2016 y hallado culpable en el 2020. Luego la funcionaria, quien estudió psicología, ganó las elecciones de 2020 y 2024 por un amplio margen.

En la tarde del martes, la gobernadora Jenniffer González Colón anunció que la nominaba como secretaria de Estado tras confrontar problemas con las designaciones anteriores de Verónica Ferraiuoli y Arturo Garffer.

De inmediato, una avalancha de felicitaciones llovió sobre Rivera Santana, incluyendo la del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

De ser confirmada, el PNP realizaría una elección especial para que los novoprogresitas residentes en el municipio seleccionen a su nuevo alcalde o alcaldesa.

Rivera Santana dijo que continuará viviendo en Gurabo y que siempre estará agradecida con el pueblo que le permitió servir como alcaldesa durante dos términos.

“Son oportunidades de crecimiento para uno. Y el pueblo nunca va a dejar de ser el pueblo que me posicionó para yo estar donde estoy”, afirmó ayer la ejecutiva municipal en entrevista radial (WKAQ-580).

Esta indicó también que esperará a ser confirmada en Cámara y Senado, antes de renunciar a la alcaldía.

“El proceso es esperar a pasar el crisol en la Cámara y el Senado y de ser confirmada, pues tendría que renunciar”, mencionó.

Se alegran, pero…

Aunque la consideración de su ejecutiva municipal para dirigir el Departamento de Estado, para muchos gurabeños es motivo de alegría, no es menos cierto que preferirían que Rivera Santana continuara dirigiendo los destinos del pueblo.

Residentes de Gurabo entrevistados por Primera Hora coincidieron en que el trabajo rendido en estos ocho años ha redundado en su beneficio.

“No, ella no se va a ir”, soltó Magaly Núñez Lugo, residente del sector El Cerro. “Quiero que se quede como alcaldesa. Me encanta de ella todo. Es buena persona, buena líder. Ella me dio trabajo a mí. Si se va, me sentiría mal”.

Magaly Núñez Lugo, residente de Gurabo ( Suministrada )

Sobre un nuevo alcalde, se trancó al decir que “no quiero que venga otro candidato. Yo quiero que se quede ella”.

De manera similar se expresó Edgardo del Valle, quien también vive en el sector El Cerro, aludiendo que “ella haría buen trabajo como secretaria de Estado, pero yo no quiero que se vaya. Ella lleva muchos años y ha sido buena”.

Edgardo del Valle, residente de Gurabo ( Suministrada )

Añadió que, aunque no le agrada que escojan alguien nuevo, la persona que llegue tiene “que bregar bien como lo está haciendo ella”.

Es “algo grande”

Mientras, para otros residentes, Rosachely puso la vara alta. Por ello, Nora Pérez, de la urbanización Villa del Carmen, prefiere que sea la misma alcaldesa elija a quien vaya a sustituirla.

Nora Pérez, residente de Gurabo ( Suministrada )

“Ella sabrá escoger bien, alguien de su confianza y que sepa continuar lo que ella está haciendo. Ella va a saber quién va a ser responsable y que siga haciendo su trabajo, no que venga otra persona y se divida la cosa”, manifestó Pérez.

La residente calificó la nominación de Rivera Santana al Departamento de Estado como “algo grande”, porque es “de Gurabo, mujer, y de color; es algo grande porque eso nunca se había visto”.

“Es un orgullo que a ella la hayan escogido para eso, pero me preocupa que ahora el pueblo se abandone después que íbamos tan bien con ella. Esa es la preocupación, ahora quién podrá venir a seguir haciendo lo que ella estaba haciendo, y que lo haga bien, porque ahí está lo difícil. Uno se alegra por una parte, pero se entristece por la otra”, lamentó.

Para Fausto Carrasquillo, residente del casco urbano, las ejecutorias de Rivera Santana han sido “de las mejores” en Gurabo.

“Es una lástima que se vaya, pero cada ser humano tiene sus aspiraciones, su forma de progresar, y eso es un pensamiento positivo porque uno no va a ir en retroceso. Va a tener más responsabilidades y obligaciones, pero cuando uno es serio y recto en sus cosas y le gusta trabajar, eso es algo positivo que uno lo lleva en el corazón”, indicó.

Instó a los gurabeños que, en caso de una elección especial, estudien a los candidatos y no se dejen llevar “por sus promesas, ni por su físico, ni por la forma de expresarse, sino que hay que ver hacia atrás qué ha hecho”.

Jesús Rivera, vecino del sector El Cerro, por su parte, indicó que la nominación de Rivera Santana la tomó por sorpresa.

“Es una mujer inteligente, una mujer que ha hecho mucho por el pueblo. Esa nominación es bien merecida para ella, porque ha hecho bastante por el pueblo. Yo espero que se le cumpla lo que ella quiere. Es muy buena persona, y como alcaldesa ha sido tremenda”, compartió.

El hombre también coincidió que sea ella quien elija a quien ocuparía su silla en la alcaldía.

“No estoy de acuerdo en que sea una persona impuesta. El nombramiento no debería ser así. Esperemos que venga uno como ella. La persona que coja el cargo tiene que asumirlo para ayudar al pueblo. Si no hace buen trabajo, en las próximas elecciones va para afuera y ya”, manifestó Rivera.

¿Surge un nombre?

Aunque es algo prematuro, ayer el senador Carmelo Ríos “tiró” el nombre del senador de distrito Luis Daniel Colón La Santa como posible aspirante a la alcaldía. Dijo que sería una opción “política natural”.

Luis Daniel Colón La Santa ( Ramon "Tonito" Zayas )

No obstante, aclaró que el senador no le ha dejado saber si aspirará a la alcaldía de Gurabo, ni tampoco ha escuchado que haya hecho pública tal aspiración.

“Sería por gravedad política natural. En un momento dado él (Colón) había aspirado (a la alcaldía de Gurabo). Yo creo que en estos momentos… ya yo pasé por esa experiencia cuando se dio una vacante (a la alcaldía) en Guaynabo y yo estaba en el Senado, y me identifico que de seguro está evaluando”, comentó Ríos.

“Es una evaluación que sería normal, porque a la salida de la alcaldesa, hay una vacante, él es de Gurabo”, dijo.

Primera Hora intentó conseguir al senador Colón, pero de su oficina indicaron que estaba en gestiones en su distrito de Humacao.