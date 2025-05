El senador Carmelo Ríos indicó este miércoles que sus expresiones señalando que el senador Luis Daniel Colón La Santa podría ser el eventual sustituto en la alcaldía de Gurabo de la ahora nominada a secretaria de Estado, Rosachely Rivera, responden a que, siendo él también de Gurabo, sería una opción “política natural”.

No obstante, aclaró que el senador Colón La Santa no le ha dejado saber si aspirará a la alcaldía de Gurabo, ni tampoco ha escuchado que haya hecho pública tal aspiración.

“Sería por gravedad política natural. En un momento dado él (Colón La Santa) había aspirado (a la alcaldía de Gurabo). Yo creo que en estos momentos… ya yo pasé por esa experiencia cuando se dio una vacante (a la alcaldía) en Guaynabo y yo estaba en el Senado, y me identifico que de seguro está evaluando”, comentó Ríos. “Es una evaluación que sería normal, porque a la salida de la alcaldesa, hay una vacante, él es de Gurabo”.

“Pero eso es una apreciación mía, de que eso está ahí, y que es una posibilidad”, aclaró.

“A lo mejor de otra manera él dice, ‘no, ya no lo voy a hacer’, como me pasó a mí, que dije, ‘pues mira no voy a aspirar más’. Pero ciertamente es una plaza donde tienes 80% de aprobación de la alcaldesa, y cuando tú miras el asunto legislativo el Senado gana por 1,000, 2,000 votos cuando la alcaldesa gana por 7,000 en ese pueblo en específico, pues es algo que hay que mirar con seriedad”, agregó.

El senador sostuvo que, aunque por ahora no ha surgido información al respecto, “posiblemente” haya otras personas considerando aspirara a esa vacante que se abriría en la alcaldía de Gurabo si, como se espera ocurra, Rivera es confirmada como secretaria de Estado.

“Casi siempre, mi experiencia me dice, que los vicealcaldes siempre miran esa posibilidad, y algún representante o exrepresentante”, comentó.

“Lo interesante sería también la carrera al Senado, porque si el senador Luis Daniel (Colón La Santa) aspira y es exitoso en Gurabo, pues tienes entonces al otro lado una posibilidad amplia de una gama de líderes que posiblemente estarían mirando al Senado también”, añadió.

En lo que respecta a la nominación de Rivera, el senador indicó que “hoy mismo la podríamos confirmar”, pero probablemente no sería “prudente y razonable”, pues no sabe “qué tan adelantada está una transición de ella en la alcaldía, porque posiblemente le dijo a la gobernadora yo lo acepto, pero dame una o dos semanas a lo que yo hago una transición, y establezco las prioridades, y dejo el municipio, que ha sido su proyecto de vida, encaminado”.

Ríos indicó que no le sorprendía que entre mucha gente de Gurabo la noticia de la posible salida de Rivera no hubiese tenido buena acogida.

“No los culpo. Es como si te llevaras a Ramón Luis (Rivera Cruz) de Bayamón, pues habría motín a bordo porque te estás llevando el corazón de lo que es la ingeniería de Bayamón y habría hasta un piquete. Pero en Gurabo también hay que reconocer que ella desde que estuvo en el partido, que ahora es vicepresidenta, y que estuvo a cargo del comité de reglamento, y el liderato que ha desarrollado, pues se ha convertido en algo más grande. Y ella tiene la juventud, tiene la capacidad y la gobernadora tiene una necesidad de tener una persona de confianza. Ellas son amigas personales, pero además de eso tiene su confianza”, afirmó.

Reconoció que, no importa quién sea la persona que sustituya a Rivera, va a tener, como se dice comúnmente, unos zapatos grandes que llenar.

“Pero alguien los tiene que llenar, y él, en mi opinión, sería un buen candidato. Sin dudas. Y yo sé que siendo él de Gurabo es algo que, hay una silla abierta, me informan que la relación entre él y Rosachely (Rivera) es buenísima, pues que mejor que alguien que ya tiene la capacidad de ser electo, de mirar eso de una manera un poquito más proactiva, y respetando la fundación que está ahí”, opinó el senador.

“Así que, veremos a ver. Esto se desarrolla rápidamente. Sin dudas va a haber otros candidatos que van a querer correr en esa elección especial. Y pues veremos a ver qué pasa”, concluyó.