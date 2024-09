Gurabo. Confiada en que tendrá una vez más la oportunidad de seguir su obra, así se encuentra la alcaldesa de Gurabo, Rosachely Rivera Santana, al reaccionar a la respuesta de algunos de sus constituyentes hacia Primera Hora sobre el estado del pueblo de cara a las elecciones generales.

La líder municipal del Partido Nuevo Progresista habló con este medio sobre los factores que han llevado a varios constituyentes, de diversas edades, estar satisfechos con la faena que ha realizado desde que entró en poder en abril de 2017, cuatro meses despúes que el entonces primer ejecutivo Víctor “Manolito” Ortiz Díaz fuese detenido por las autoridades federales e imputado por cargos extorsión y soborno.

PUBLICIDAD

“Parte de lo que ha sido el trabajo y esa oportunidad que los ciudadanos gurabeños me han brindado, pues yo lo he tomado con una responsabilidad muy genuina dentro de todo lo que hago. Me gusta hacer las cosas bien y poder actuar en lo que la gente necesita en los tiempos que vivimos”, manifestó la alcaldesa.

Rivera Santana aseguró que el apoyo del pueblo surge mayormente tras su gesta luego del paso del huracán María, suceso que se dio meses después que asumiera la silla.

“Ahí empezó un proceso donde la gente sufrió, hubo demasiados traumas, situaciones en sus hogares, muchas familias se fueron de Puerto Rico, así que eso me hizo implementar proyectos directos a la gente, que fueran dirigidos a hacer justicia social”, precisó la primera ejecutiva.

Entre las iniciativas, que siguen operando bajo fondos municipales, están el programa de entrega de alimentos para hogares de adultos mayores, donde el ayuntamiento reparte más de 500 bolsas de suministros diarios, la unidad de cuidadoras del hogar, que cuenta con más de 130 recursos para atender las necesidades de personas encamadas, un programa de asistencia para familias de enfermos con Alzheimer, arreglos en áreas recreativas del pueblo y revitalizar el Centro Urbano del municipio para fomentar el desarrollo de pequeños y medianos comerciantes.

“Yo le di prioridad a la gente antes que otras cosas. Ahora es que yo me voy a mudar a la Alcaldía, a partir de agosto de este año, y esto es luego del huracán María, porque yo preferí ayudar a la gente primero antes de tener un espacio. Y ahora, el pueblo, cada día, está más lleno, porque hay más movimiento de dependencias en el área urbana, por proyectos donde el pueblo tenga un mayor ingreso en el consumo”, enfatizó la líder novoprogresista, quien estima que más de 50,000 habitantes residen en el Pueblo de las Escaleras, aunque el Censo de 2000 indicaba que el municipio contaba con 40,622 habitantes.

PUBLICIDAD

La alcaldesa sostiene que el pueblo está en su mejor momento, tras contar con programas de desarrollo artístico para la comunidad, turismo deportivo y gastronómico, y con su servicio de recogida de basura, todo mientras las finanzas del municipio tienen un superávit de $2.3 millones.

Incluso, le tiró una puya a quienes catalogaron que su administración merece una nota de F por manejo de asuntos fiscales, según un estudio que reseñó el programa de análisis político “Jugando Pelota Dura”.

“Soy buena para que me quiten el fondo de equiparación, porque estoy sostenible y estable, y soy mala para que me den una nota de F en momentos donde eliminé un déficit de $7 millones que heredé”, expuso.

De resultar reelecta, algunos proyectos aún prioritarios son iniciar la revitalización del Centro Urbano, seguir los proyectos para acceso de agua potable en algunas comunidades del pueblo, como las Parcelas de Navarro; culminar la repavimentación de las vías de rodaje con el desarrollo de una planta de asfalto municipal y abrir el Centro Comunitario de Santa Rita, que consistirá en un centro de cuidado para adultos mayores que viven solos en el área montañosa del municipio.

“La agenda está llena, pero esto lo hacemos con la mayor responsabilidad del mundo. Yo soy muy agradecida que el pueblo me haya dado el favor y así le tengo que responder”, indicó.

El próximo 5 de noviembre, Rivera Santana se enfrentará a Noel Colón García (Partido Popular Democrático), a Luis Ángel Santos Santiago (Movimiento Victoria Ciudadana) y a Héctor Rodríguez Delgado (Partido Independentista Puertorriqueño).