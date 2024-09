Con Voto2024, Primera Hora recorre todos los municipios de Puerto Rico para conocer el sentir de los ciudadanos antes de las elecciones generales. Cuáles son sus mayores preocupaciones y qué acciones toman los alcaldes y alcaldesas ante los problemas expuestos, lo leerás en nuestra edición impresa y en primerahora.com

Gurabo. En medio de los retos generales que enfrenta Puerto Rico con la seguridad pública y el servicio de energía eléctrica, los gurabeños aseguran que Rosachely Rivera y su administración han “brega’o al palo” con el pueblo y sus necesidades.

Para Elizabeth Díaz, quien lleva más de cinco décadas viviendo en el Pueblo de las Escaleras, la gestión de la alcaldesa del Partido Nuevo Progresista se ha manifestado de varias maneras, desde los arreglos de las carreteras, mejor acceso de servicios del ayuntamiento a distintos sectores y el embellecimiento de diversas áreas recreativas, como el Centro Urbano y el Complejo Deportivo del municipio.

“Tú vas a la plaza en febrero, en abril, en Halloween, para Navidad, mira cómo la nena lo pone, ella tiene esa plaza espectacularmente preciosa. Te lo digo: ella ha sido la mejor “, aseguró la ciudadana, quien manifiesta que, por medio de la Oficina de la Alcaldía, ha conseguido acceso a servicios de salud que suelen ser de alto costo, mejoras en su propiedad, hasta transportación a citas médicas, sin costo alguno.

Elizabeth Díaz ( Pedro Correa Henry )

“Siempre que pido algo en la alcaldía, me ayudan. Hasta una vez me llevaron un perito electricista, que eso vale un montón, y no me costó nada. Con los mismos residentes, también hace lo mismo. No tengo por qué quejarme de esa muchacha”, recalcó.

De hecho, la residente recordó a este medio sobre el proyecto reciente que realizó el programa Jugando Pelota Dura (TeleOnce), en que calificaron a los municipios según sus finanzas y Gurabo obtuvo una nota de F.

No obstante, para Díaz, la gestión administrativa de la primera ejecutiva “tiene A”.

“Yo soy una persona apolítica, pero si tengo que dar la razón o reconocer lo bueno, se lo doy, y la verdad es que ella ha brega’o al palo. Ella se ha tarda’o con la reconstrucción de la antigua Alcaldía, porque se fue todo con María, pero yo noté que ella ayuda a todo aquel que lo necesita”, sostuvo.

Gelson Pérez, de 33 años, residente de Colinas de Gurabo, sostuvo que los problemas que pudiera enfrentar el municipio, más bien, se van a situaciones que se afrontan a nivel nacional, como la delincuencia y la inestabilidad energética.

Gelson Pérez ( Pedro Correa Henry )

No obstante, el joven asegura que el ayuntamiento “ha trabajado muy bien” pese a esos contratiempos que se pueden experimentar por lo general.

“Desde que ella está al mando, se ve la limpieza, se ven los esfuerzos de seguridad, se ven que hay actividades, las hacen, y siempre están presentes”, indicó.

Sin embargo, el joven aseguró que una oportunidad que la administración actual pudiera aprovechar, en el caso de que Rivera, resultara reelecta, sería “añadir más esfuerzo para fortalecer los deportes, la educación, y las artes”.

“Entiendo que el municipio pudiera estar más activo, más presente en todos los deportes. Si ellos identifican personas que serían líderes en desarrollar a la comunidad en los deportes, ya sea en boxeo, ‘soccer’, pelota, personas que quieran ayudarlos a echar eso hacia delante, que los apoyen”, enfatizó, asegurando que una dinámica similar se pudiera dar para promover las artes visuales desde el pueblo.

Salvador Charón, de 58 años, residente de Praderas de Gurabo, manifestó que las necesidades de su vecindario que le tocan al municipio “se atienden con premura”.

El ciudadano destaca que algunos de los problemas que afectan al pueblo no le conciernen al ayuntamiento, como la preocupación sobre la estabilidad de los tendidos eléctricos en la municipalidad.

Salvador Charón ( Pedro Correa Henry )

Según Charón, varios han llamado la atención sobre unos postes que se encuentran frente a las entradas de la urbanización que vive y Veredas de Gurabo, que están en una posición que pudieran representar un riesgo al conductor en el futuro. “Esos postes tienen una inclinación que no es saludable”, apuntaló.

Primera Hora llegó al lugar y detectó que los postes están inclinados hacia la vía de rodaje, lo que sigue causando preocupación en los habitantes del sector.

Se reportó una situación con unos postes inclinados que debe ser atendida. ( Pedro Correa Henry )

Ahora, en cuanto a la administración de Rivera, este la catalogó como “adecuada”.

“Yo entiendo en que la alcaldesa está haciendo buena gestión. Tenemos un coliseo nuevo, el área deportiva se ha remodelado. Todo ha sido adecuado”, apuntaló.

