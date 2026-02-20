El Departamento de Hacienda informó este viernes el envío de una nueva nómina de reintegros que supera los $270 millones, beneficiando a más de 125,000 contribuyentes.

“Hoy anunciamos la aprobación de $270,569,542 en pagos correspondientes a 125,040 reintegros. Este desembolso eleva el total pagado a los contribuyentes a más de $660 millones desde el inicio del ciclo contributivo el pasado 9 de febrero”, expresó el secretario de Hacienda, Ángel L. Pantoja Rodríguez.

El secretario detalló que, hasta la fecha, se han procesado pagos correspondientes a 288,969 planillas, mientras que un total de 359,502 planillas han sido radicadas. Se espera que el ciclo contributivo reciba entre 1.1 y 1.2 millones de planillas en total.

Pantoja Rodríguez instó a los contribuyentes que aún no han radicado su planilla a asegurarse de contar con toda la documentación necesaria, como los comprobantes de retención y las Declaraciones Informativas, para evitar retrasos en el procesamiento. “La fecha de vencimiento para algunas declaraciones informativas es el próximo 3 de marzo. Es fundamental que los contribuyentes tengan la información completa y correcta para procesar las planillas con la mayor agilidad posible”, explicó.

Además, el secretario destacó que los contribuyentes elegibles podrían ver un aumento en los beneficios del programa Crédito por Trabajo, gracias al ajuste por inflación establecido en la Ley 41-2021. Para el año contributivo 2025, el Crédito por Trabajo podría oscilar entre $1,794 y $7,774, dependiendo del ingreso bruto ganado y la composición familiar.

La Ley también especifica que para beneficiarse del Crédito por Trabajo, los contribuyentes deben cumplir ciertos requisitos, como ser residentes de Puerto Rico y tener un Certificado de Registro de Comerciante vigente durante el 2025, entre otros.

Pantoja Rodríguez recomendó, además, que los contribuyentes evalúen otros beneficios disponibles en la Planilla 2025, como el aumento en las aportaciones a las Cuentas de Retiro Individual (IRA), la extensión de la exención contributiva al alquiler de propiedad residencial, el Crédito de la Oportunidad Americana, y la exención total del pago de contribución sobre el ingreso de pensiones militares para veteranos y miembros retirados de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.

El secretario recordó que el ciclo contributivo culmina el 15 de abril y exhortó a los contribuyentes a visitar la página web oficial del Departamento de Hacienda, www.hacienda.pr.gov, para obtener toda la información necesaria y mantenerse informados a través de las redes sociales oficiales del Departamento.