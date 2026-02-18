El Departamento de Hacienda informó este miércoles el envío de una nueva ronda de pagos de reintegros que suman $155 millones, correspondiente a la segunda distribución del presente ciclo contributivo.

Según se informó, la nueva nómina asciende a $155,529,307 en pagos relacionados con 67,656 planillas.

La semana pasada ya se habían desembolsado $234,779,136 correspondientes a 96,273 reintegros, por lo que, en total, más de 163,900 familias han recibido sobre $390 millones en reintegros a solo una semana del inicio del ciclo contributivo.

“Vamos a continuar procesando y enviando reintegros ágilmente a los ciudadanos que les corresponda, para el beneficio de todos”, expresó el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, en declaraciones escritas.

El secretario indicó además que hasta el momento se han radicado unas 276,192 planillas.

“El comienzo de este ciclo contributivo ha resultado sumamente positivo y vemos la diligencia de los contribuyentes en cumplir con su responsabilidad de radicación”, agregó Pantoja Rodríguez.