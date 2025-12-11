El Departamento de Hacienda inició el recobro de las contribuciones no pagadas por los acusados en el millonario esquema de fraude denunciado el pasado 29 de octubre, informó este jueves el secretario Ángel Pantoja Rodríguez.

La cantidad a recobrar por deudas contributivas supera los $9.3 millones.

“Como parte de las acciones que adelantamos el Departamento estaría tomando a raíz del caso, el área de Rentas Internas ha comenzado el proceso de tasación y cobro de contribuciones que estas personas evadieron. Estas deudas contributivas ascienden a sobre $9,360,242, aproximadamente, y comprenden distintos tipos, incluyendo contribución sobre ingresos, retenciones patronales y del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU). Incluso, hemos identificado otros incumplimientos, tales como ingresos no reportados y falta de radicación de planillas”, explicó el secretario en declaraciones escritas.

Pantoja Rodríguez indicó que, para garantizar el cobro de la deuda contributiva, se inició un procedimiento administrativo de tasación de contribución en peligro, con el fin de evitar que los contribuyentes notificados dispongan de sus activos.

Según las secciones 6010.02 y 6010.03 del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011, los acusados pueden pedir una reconsideración y vista administrativa de las deudas ante la Oficina de Apelaciones de Hacienda, y detener el cobro mediante fianza.

El secretario mencionó que el pasado 14 de noviembre Hacienda notificó la suspensión de licencias de alcohol a los dueños de los establecimientos señalados en la acusación federal, que incluye 138 cargos contra 26 personas y empresas por fraude electrónico, soborno y defraudación a la agencia por más de $3.5 millones.

La Fiscalía federal señala que, entre 2021 y abril pasado, dos empleados de Hacienda usaron el Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI) para borrar deudas, crear créditos falsos y presentar planillas con gastos inventados, afectando IVU, retenciones, W2 y contribuciones de personas y empresas.

Los imputados son:

Javier Relta Lebrón - empleado de Hacienda Harry E. Muriel Falero - empleado de Hacienda César Rodríguez Nieves 24 Marketplace, Inc. A La Silla, LLC. RB Marketplace, Inc. Hiram Firpi Cruz Lineas de Puerto Rico, Inc. Héctor J. Baerga Ortiz Hijole Foods Bistro Corp. HVP Foods Corp. BBB Food Corp. BHV Food Corp. VHB Foods Corp. Carlos A. Rodríguez Ortiz Red Point Pizza and Restaurant Corp. Héctor J. Marrero Muñoz Supermarket Hnos. Muñoz, Inc. Suhail Pastrana Vega Rolando Bergolla Hernández Rafael A. Tefe Santana Gabrielle López Berrios G Fitness & Body Performance LLC Veevo LLC Patria Silfa Báez Print Pro LLC

El FBI lidera la investigación. Cualquier persona con información sobre casos similares puede llamar al 787-987-6500 y colaborar con las autoridades.