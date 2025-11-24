¡Ojo al pillo! Falso correo sobre reembolso podría robar tus datos
Hacienda advirtió que el mensaje no es oficial y pidió no abrirlo ni compartir información.
El Departamento de Hacienda advirtió el domingo sobre un correo electrónico fraudulento que se está difundiendo con el asunto “Aviso Anual de Reembolso”, usando de manera ilegal el nombre y logo de la agencia.
Hacienda enfatizó que este mensaje no proviene de la agencia y tampoco es oficial.
“El correo invita a validar información a través de un supuesto ‘Portal de Reembolsos’, lo cual podría poner en riesgo sus datos personales y financieros”, advirtió la agencia a través de una publicación en redes sociales.
Hacienda recordó que nunca solicita información bancaria o personal por correo electrónico y que todos los trámites y notificaciones se realizan únicamente a través de SURI y los canales oficiales del departamento.
Si recibiste este correo electrónico, Hacienda urge a borrarlo de inmediato, no hacer clic en ningún enlace ni compartir información.