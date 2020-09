El Departamento de Hacienda creará unos mecanismos para lograr identificar a aquellas personas que recibieron el Pago de Impacto Económico –la ayuda federal por la pandemia de coronavirus– de forma errónea, duplicada o que no cualificaban y así lograr el recobro del dinero.

En estos momentos, la agencia se encuentra culminando las primeras fases, que abarcan el desembolso monetario y atender las reclamaciones. Posteriormente, pasarán a la fase de recobro.

Aunque el subsecretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, no pudo precisar el número de personas que recibieron estos pagos erróneamente, aseguró que han identificado algunos de estos casos.

PUBLICIDAD

“Ahora mismo estamos recién culminadas las fases de los desembolsos. Se contempla que, en este periodo, la devolución del pago sea de manera voluntaria, se le hace la exhortación y se le da orientación a la ciudadanía. Luego, una vez hayamos atendido el proceso de reclamación, pues entonces viene una fase de llevar a cabo el recobro en caso de que la persona voluntariamente no haya devuelto el pago para el que no haya sido elegible. Esto es en constante comunicación con el gobierno federal, con los informes que se nos requiere mensualmente de cuál es el estado de estos desembolsos y qué tipo de recobro se tendría que hacer conforme a las guías que ellos nos establezcan en el futuro”, indicó el funcionario en entrevista telefónica.

Pantoja Rodríguez explicó que existen, en general, dos casos: los que recibieron el pago erróneo por parte del Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS) o por parte de Hacienda.

“Si la persona es residente de Puerto Rico, en ese caso, el pago que le correspondía era el de Hacienda. Así que lo que le tocaría es seguir las reglas que establece el IRS, que están en su página de Internet, para devolver ese dinero con los mecanismos que ellos tienen establecidos. Entiendo que es enviar por correo el cheque que hayan recibido”, dijo.

En los casos que el error haya sido de Hacienda, en la página del Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI) ya existe un enlace para que las personas puedan realizar la devolución voluntariamente. Próximamente, establecerán un mecanismo para la devolución de cheques.

PUBLICIDAD

También puede leer: Algunos contribuyentes tendrán que devolver el cheque de $1,200

El subsecretario de Hacienda detalló que reciben semanalmente un informe del gobierno federal en el que informan de los pagos que ha realizado el IRS a los boricuas. Aun así, la agencia local ha emitido pagos duplicados.

“Puede ser una cuestión de ‘timing’ (tiempo). Si yo envié un pago y luego el IRS me envió un archivo que me dice que esa persona ya se le había enviado un pago, pues eso se le indica al IRS que fue así y tomará las acciones correspondientes. Pero si es a la inversa, que yo tengo en mis archivos una persona que ya recibió su pago del gobierno federal, pues el Departamento de Hacienda ese pago no se envía porque hacemos esa validación en el sistema”, sostuvo.

El funcionario no quiso adelantar las acciones que tomarán en la fase de recobro y mencionó que luego emitirán un boletín informativo sobre las medidas que tomarán.

100,000 solicitudes denegadas

Hasta la fecha, Hacienda ha denegado unas 100,000 solicitudes del Pago de Impacto Económico por no cumplir con los requisitos básicos de elegibilidad.

“Entre 60,000 y 70,000 solicitudes fueron denegadas porque eran personas o individuos que fueron reclamados como dependientes en otra planilla, por otro contribuyente, lo cual lo descalificaba para recibir ese pago. Ese es el caso más común que vimos en ese proceso de evaluación”, reveló.

Otra de las razones más frecuente fue de personas que indicaron que no eran residentes de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Toda solicitud denegada fue enviada con la razón específica por la cual no fueron elegibles. Hacienda también les indicó, en los casos correspondientes, quién fue el contribuyente que lo está reclamando en las planillas.

“Se han visto algunas situaciones que algunas personas se han llevado esa sorpresa, pero el enfoque de nosotros no necesariamente ha sido tomar este programa y darle un enfoque de fiscalización en cuanto al aspecto contributivo. Sí hemos tomado las medidas para prevenir fraude en ese tipo de solicitudes y reclamación, pero más bien el enfoque ha sido tratar de hacer llegar este dinero lo más rápido posible a las personas que son elegibles porque reconocemos la urgencia y la necesidad que hay”, manifestó.

“Sí te puedo confirmar que hemos visto situaciones que nos parecen atípicas y de contribuyentes que les tomó por sorpresa esa denegatoria de que otra persona lo estaba reclamando como dependiente, quizás no tenía conocimiento de ello”, añadió.

Ya 98% fue completado

Hasta el 2 de septiembre, Hacienda había desembolsado un total de $2,678,595,624 del Pago de Impacto Económico a 1,762,248 familias, o solicitudes.

“Nosotros entendemos que estamos a un 98% de completado ya estas primeras tres fases. Ese 2% que, quizás, nos restan son situaciones particulares en cuanto a los requisitos de elegibilidad o que nosotros habíamos estimado que esas personas iban a recibir ese pago y no han hecho la gestión a través del sistema SURI para solicitarlo”, dijo.

Hacienda se encuentra trabajando con 50 a 60 mil reclamaciones de personas que no han recibido el pago o que recibieron una cantidad menor a la que entendían.

PUBLICIDAD

“Muchas de estas reclamaciones se han ido atendiendo porque eran asuntos en cuanto al pareo que nos requiere el gobierno federal en cuanto a nombre y número de seguro social previo a hacer el desembolso de cualquier pago. Quizás, a la fecha que lo solicitaron o la fase que les correspondía, pues ese pareo aún no se había completado. Eso se ha ido resolviendo y esos pagos se han ido desembolsando y las personas los han ido recibiendo. Lo que nos resta es ver cuáles de esas reclamaciones son detalles particulares que requieren un proceso de revisión manual por un empleado del Departamento”, puntualizó.

Por legislación federal, Pantoja Rodríguez señaló que luego del próximo 30 de diciembre no se podrán desembolsar más pagos de impacto económico. Es por esto que esperan poder culminar con las reclamaciones pendientes entre septiembre y octubre.