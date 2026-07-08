La Fortaleza anunció que el Departamento de Hacienda emitió la primera nómina de pago de créditos a personas mayores y pensionados de bajos recursos, ascendente a $27 millones

“Aprobamos una primera nómina de $27,742,430 de créditos para personas de 65 años o más y para pensionados, correspondiente a 59,592 planillas ya procesadas. Estos pagos son los primeros luego de hacer disponible el Formulario 481.1, conocido como planilla senior, el pasado 2 de julio. Exhortamos a los ciudadanos que cualifican a solicitar la ayuda a través de la plataforma SURI del Departamento de Hacienda o asistiendo a las Ferias de Servicio que se han programado a través de la Isla para ayudar en la reclamación de los créditos”, dijo la gobernadora, Jenniffer González en un comunicado.

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Mientras, el secretario de Hacienda Ángel L. Pantoja Rodríguez, informó que se han radicado 75,202 planillas de créditos reembolsables en los primeros cinco días del periodo que culmina el próximo 14 de octubre. “La respuesta de los seniors y pensionados ha sido rápida por lo que anticipamos que el grueso de las 190,000 planillas que se estiman recibir se radicará en las próximas semanas. Debemos recordar que estos créditos se reclaman de forma electrónica únicamente”, declaró.

Pantoja Rodríguez informó que se han atendido más de 1,000 personas en las Ferias de Servicio celebradas en los municipios de Bayamón, Ceiba y Caguas. Hoy miércoles el personal del Departamento visitó el municipio de Humacao. Los contribuyentes deben tener disponible una identificación con foto para verificar la fecha de nacimiento y los beneficiarios del Seguro Social deben presentar el Formulario SSA-1099, certificando su ingreso.

Sobre el Cheque de Alivio, el secretario dijo que se han aprobado $481.5 millones, correspondientes a 710,383 contribuyentes. “La fecha límite para radicar planillas con prórroga es el 15 de octubre. Mientras tanto, seguimos aprobando el Cheque de Alivio, según se completa el procesamiento de planillas hábiles para recibirlo”.

En cuanto a los reintegros de la Planilla de Contribución sobre Ingresos de 2025, al día de hoy se han pagado $2,324,833,377, correspondientes a 1,114,855 contribuyentes, comparado con $2,176,025,633 pagados a 1,092,089 contribuyentes, correspondientes a la planilla de 2024, una diferencia de $148,807,723 correspondientes a 22,766 planillas.

El Departamento tiene programadas ferias de servicio mañana jueves y el viernes en el edifico de AEELA en Hato Rey, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Mientras, la semana que viene estarán el lunes en el Centro de Convenciones de Peñuelas, el martes en el Centro de Bellas Artes de Culebra, el miércoles en el Palacio Dorado, ubicado en la calle Luis Muñoz Rivera de Toa Alta, el jueves en el Centro Cultural Anastacio Ruiz Irizarry de Lajas, el viernes en el Proyecto Península de Cantera, en San Juan y el sábado en la Iglesia de Hoy, del barrio Santa Cruz. Todas las ferias se celebrarán de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.