Agentes de la Policía de Puerto Rico arrestaron a una pareja durante un allanamiento en el residencial Nemesio R. Canales, en San Juan, donde incautaron dos pistolas y varios cargadores. En la vivienda también hallaron menores de edad viviendo en condiciones infrahumanas.

Según la pesquisa preliminar de la Uniformada, la pareja, de 23 y 27 años -que no ha sido identificada-, se encontraba en uno de los apartamentos del mencionado residencial público, con menores de 3 meses, 18 meses, 3 años y 5 años.

Se indicó que estos estaban viviendo en condiciones infrahumanas, pero no se especificó sobre las circunstancias.

A la pareja se le ocuparon dos armas de fuego para las que no tenían licencia, cuatro cargadores, y municiones.

La Policía refirió el caso de los menores al Departamento de la Familia, quienes determinarán si tomarán custodia de estos.