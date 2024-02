En medio de una polémica pública que desató el Proyecto del Senado 1389, que busca declarar el 23 de marzo de cada año como Día del Coordinador Profesional de la Industria de Bodas, Eventos y Protocolo, la pieza legislativa fue devuelta esta tarde a la Comisión de Educación, Turismo y Cultura de la Cámara Alta.

La pieza legislativa fue radicada en octubre de 2023 por el senador popular por el distrito de Guayama, Albert Torres Berríos, a petición de un grupo de coordinadores de eventos.

El proyecto de ley, que figuraba con un informe positivo en el calendario de la sesión del Senado de hoy, ha sido blanco de críticas en programas de televisión y por adversarios políticos del senador Torres Berríos.

“La medida se envió a comisión porque hay organizaciones que se quieren incluir y que se haga una vista pública. También un grupo de artesanos quiere que se incluya en la medida. Yo no tengo control de cuándo se va a llevar a vistas públicas porque la medida está en la Comisión de Educación, Arte y Cultura. Han creado un issue innecesario. He presentado 278 medidas, de temas super importantes”, dijo molesto Torres Berríos por las críticas que recibió la medida en un programa de televisión (Jugando Pelota Dura.

“Fue una falta de respeto. Aquí cuanta persona va y viene y ciertos medios quieren tronar en contra un funcionario electo y esto se tiene que acabar”, sostuvo al refutar que la medida fuera catalogada como “una porquería”.

“Yo estoy muy claro en que hay temas importantes que aquejan al país, yo estoy todos los días en la calle. Sé que en mi distrito de Guayama lo aqueja la interrupción de agua potable y estoy claro que en la costa hay un asunto con la interrupción del servicio de energía eléctrica. Yo estoy todos los días en la calle y estoy buscando alternativas a la gente”, indicó Torres Berríos.

El legislador dijo que ayer lunes le solicitó al portavoz de la mayoría, Javier Aponte Dalmau que la medida se devolviera a la Comisión de Educación Arte y Cultura para “llevar a cabo una vista pública porque había sectores que se querían incluir”.

“La medida no esta retirada se devolvió a la Comisión. No puedo creer que le den tanto énfasis a una cosa como esta. Si la medida no es tan importante, por qué le están sacando tanta punta”, cuestionó.

El candidato del Partido Nuevo Progresista (PNP) del distrito senatorial de Guayama, Wilmer Reyes Berrío pidió el retiro del proyecto.

“Es realmente vergonzoso que (el senador) continúe radicando proyectos que no solo no aportan a mejorar la calidad de vida de los cientos de miles de ciudadanos que residimos en el distrito de Guayama, sino que resultan innecesarios y no atienden las prioridades de nuestro pueblo, como en este caso”, dijo Reyes Berríos en declaraciones escritas.

“Si bien es cierto que todos reconocemos la labor que realizan los profesionales de la industria de bodas, eventos y protocolos en Puerto Rico, no es menos cierto que ya la Compañía de Turismo y Discover Puerto Rico invierten dinero y esfuerzo en y fuera de nuestro archipiélago para promovernos como un extraordinario destino de bodas. Por tanto, en primer término, este proyecto lo que pretende es imponer al Departamento de Estado unas responsabilidades que ya las tienen otras agencias, y las cuales ya han sido sumamente exitosas,”, añadió el candidato del PNP.