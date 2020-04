Prepárese mentalmente, pues esta cuarentena obligatoria impuesta a causa de la pandemia del coronavirus podría durar hasta junio.

El secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, anunció este sábado que su recomendación a la gobernadora Wanda Vázquez es que la imposición del distanciamiento social se mantenga hasta ese mes. Para esta fecha es que se anticipa a nivel de Estados Unidos una “neutralización” en los casos.

“Yo he dicho que si ven la data que existe de Estados Unidos, cuando la curva se aplana, estamos hablando de principios de junio. Así que, en mi postura, es que van a haber modificaciones, estratificación, pero que vamos a seguir viendo algún tipo de modificación a la propuesta que ha generado la gobernadora (de cuarentena y toque de queda)”, afirmó el funcionario durante una conferencia de prensa realizada en el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres

Expuso que esa “modificación” al proceso de cuarentena se haría, sobre todo, para activar la economía.

“Esto es qué poblaciones pueden tener un poquito más de libertad, de movimiento. ¿Cómo generamos la economía del país? Así que sí, que mi postura en este momento es que va a haber algún tipo de modificación, hasta al menos, principio de junio”, puntualizó.

No obstante, dejó constar que estas modificaciones no podría representar un regreso a la normalidad antes de junio.

“No podemos parar esto, tenemos que mantenernos. Por lo menos, la data existente en los Estados Unidos dice que el plateau, cuando se baja horizontal, no quiere decir que se acabaron los casos, quiere decir que se neutraliza la duplicación, eso empieza en junio 1”, justificó.

Insistió que esta neutralización de la que hace referencia no representará que no habrán personas contagiadas. Recordó que no habría una tranquilidad en esta pandemia hasta que no se tenga una vacuna.

“Cuando tengamos la vacuna, vamos a ver un poquito más de calma”, puntualizó González Feliciano.