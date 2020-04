(The Associated Press)

Tras las múltiples irregularidades detectadas en el proceso que realizó el Departamento de Salud para comprar un millón de pruebas rápidas a la constructora Apex General Contractors a sobreprecio y por supuestos vínculos al Partido Nuevo Progresista en el poder, la agencia publicó este sábado un aviso solicitud de propuestas para adquirir equipo necesario para atender la emergencia causada por la pandemia del coronavirus.

Según el documento, copia del cual está en poder de Primera Hora, “el Departamento de Salud solicita propuestas y cotizaciones de pruebas rápidas de COVID-19 y artículos de protección personal, como mascarillas N-95, guantes de látex, hand sanitizer, cover all, fase shield, etc”.

PUBLICIDAD

Se indica que las pruebas de COVID-19 tienen que tener “95% o más de efectividad y especificidad mínima de un 95%. Deben ser pruebas que estén aprobadas por la Food and Drug Administration (FDA, por sus siglas en inglés). De no ser aprobadas, deben estar en la lista de “Emergency Use Authorization” (EUA), emitido por la FDA”.

Las personas o empresas interesadas en someter sus propuestas tendrán hasta el viernes, 24 de abril. Se especificó que tienen que estar registrados en el Registro Único de Licitadores.

“Deben enviar su propuesta / cotización con literatura de los productos ofertados, costo por “ítem”, tiempo de entrega, garantías, marcas y modelos”, se precisó.

Aviso publicado por el Departamento de Salud.

Este proceso de licitación fue anunciado fue anunciado el miércoles por el secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano.

Expresó que se inició este análisis para escoger a las empresas a las que el gobierno les comprará el equipo necesario para lidiar con la pandemia porque “no vamos a cometer los errores que se han cometido”.

Informó que será un ente regulador quién evaluará las propuestas. De hecho, dijo que solicitaría a la Junta de Supervisión Fiscal que designe a una persona para que se inmiscuya en el proceso.

Mientras, el pasado jueves la gobernadora Wanda Vázquez anunció que se designaría a un funcionario federal para que asista en este proceso de compras.

Estableció que la persona, cuyo nombre no develó, no será un síndico. Comentó que actuará de manera similar a la exfiscal federal, Rosa Emilia Rodríguez, que asesora al gobierno sobre el uso de fondos federales.

Salud no compra pruebas de coronavirus desde el fallido intento que se realizó entre el 26 al 31 de marzo para comprar pruebas a la empresa Apex.