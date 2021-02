El secretario asociado de Educación Especial, Eliezer Ramos, reveló este viernes que 50 de las 172 escuelas que se evalúan para retomar las clases presenciales ya se han catalogadas como aptas para recibir a los estudiantes.

Sin embargo, aceptó que desconoce cuáles son esas escuelas que comenzarán a dar clases presenciales para poder comunicarlo a los 103,000 alumnos de este Programa de Educación Especial.

“Tengo que aceptar que todavía no la tengo” la lista de escuelas que abrirían, expresó durante la vista pública que realiza la Comisión Especial del Senado para la Monitoria Legislativa del Programa de Educación Especial del Departamento de Educación.

Reveló que lo proyectado es que las escuelas abran el 1 de marzo para recibir a maestros y el personal docente, mientras que el 3 de marzo lleguen los estudiantes en “las escuelas identificadas como aptas”.

Visiblemente molesta con la contestación, la presidenta de la Comisión Especial, la independentista María de Lourdes Santiago, le increpó si no había requerido esa información de la secretaria de Educación, Elba Aponte.

“Le he hecho muchísimas preguntas no solamente a ella, sino también al Departamento de Salud”, le respondió, al reiterar que no tiene disponible la información requerida por la Comisión.

Explicó que se evalúan unas 172 escuelas que pudieran abrir sus puestas en poco más de una semana. En estas hay 2,465 estudiantes de educación especial.

“Si sé que hay escuelas que no han pasado el crisol de la evaluación”, señaló en otra instancia, la exponer que próximamente la secretaria de Educación y el gobernador Pedro Pierluisi informarían en específico cuáles escuelas abrirán.

Asimismo, Ramos informó que no hay un documento que estipule qué hace a una escuela apta para abrir ahora en marzo. Sí dijo que hay unos protocolos y “se está asegurando” que las escuelas lo cumplan antes de determinar si abrirían.

Cuando el senador Rafael Bernabe le increpó por qué no determinaron abrir en agosto, Ramos reiteró el mensaje de atender la salud emocional de los niños.

“Yo creo que, si el día ante de abrir las escuelas los indicadores establecen que no se debe abrir, yo sería una voz fuerte para que no se abran”, sostuvo.

Por otro lado, el titular aceptó que el Programa de Educación Especial no generaría ahorros por las terapias que no se han ofrecido a causa de la pandemia.

“No proyecta ahorros por conceptos de terapias no ofrecidas, ya que los servicios de terapias que se pueden ofrecer durante el semestre escolar se convierten en su mayoría en servicios compensatorios que el Departamento de Educación debe proveer en el verano o en el próximo año escolar, si el periodo del verano no es suficiente para compensarlos”, indicó el funcionario.