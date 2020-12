A pesar de la indignación generada por las expresiones racistas y de índole sexual del que fue nominado por Fortaleza para ocupar la silla de Contralor de Puerto Rico, Kermit Lucena Zabala, su derrota en el Senado no se produjo en rechazo a esa conducta en las redes sociales sino por la lucha político partidista, opinó la catedrática y expresidenta de la Comisión de Derechos Civiles, Palmira Ríos González.

“Este es el segundo nominado a ese rango que no es aprobado por el Senado de Puerto Rico. Ambos casos son producto o han tratado de ser producto de negociaciones político partidistas”, apuntó al referirse al exsecretario de Asuntos Públicos, Osvaldo Soto, quien pidió que se retirara su nominación como Contralor de Puerto Rico tras reconocer que no contaba con los votos para su confirmación.

“Aquí hay que repensar y, de una vez, reforzar nuestro compromiso con estos nombramientos, sobre todo, estos que son de rango constitucional, no pueden ser los puntos de negociaciones políticas”, agregó.

Advirtió que el juego proselitista que busca castigar o premiar a los diferentes bandos con nominaciones a importantes cargos, lacera aún más la credibilidad del Gobierno ante el pueblo.

La expresidenta de la Comisión de Derechos Civiles condenó las expresiones racistas y de índole sexual que publicó Lucena Zabala en sus redes sociales. (VANESSA SERRA DIAZ)

“Estamos minando no solamente la credibilidad sobre la capacidad funcional que es fundamental para la gestión pública y la gestión del Gobierno de Puerto Rico de poder monitorear el uso de los fondos públicos. El contralor y esa oficina juega un papel medular y quien ocupe ese cargo debe tener las competencias, experiencia, temperamento y la autonomía para poder llevar a cabo su trabajo”, alertó.

“Tal parece que los políticos de este País están negociando esa autonomía, lo que simplemente no puede ser”, lamentó.

De otra parte, sostuvo que los comentarios racistas de Lucena Zabala no abonan al carácter que debe tener un funcionario, sobre todo, “aquel que pretenda ser el Contralor de Puerto Rico”.

“En el caso de esta persona he escuchado comentarios muy diversos desde colegas de la Universidad, exprofesores de él que lo estaban apoyando, pero también he visto su página donde hay unos comentarios bien problemáticos, por ser casi generosa, de naturaleza del prejuicio racial. Así que es un nombramiento que levantaba ciertas dudas, pero a mí, lo que más me preocupa no es solamente eso, sino que esos procesos están minando la capacidad funcional y de gestión de estas posiciones que, en el caso del contralor, son de rango constitucional”, reiteró.

Asimismo, admitió que no ha visto voluntad para nombrar a un contralor del calibre de la fenecida Ileana Colón Carlo.

“Por lo menos con este proceso, no he visto esa voluntad, no se ha visto; o sea, personas que no tienen las competencias para asumir ese cargo, no se ha visto y lo que se ha visto es una gran lucha política y casi hasta personal con negociaciones de ‘tú me apruebas este y yo te apruebo el otro’. Esto no debe ser un caso de buscar a una persona con las competencias mínimas, sino, buscar a la persona idónea para estar en ese cargo”, manifestó.

Por otro lado, la expresidenta de la Comisión de Derechos Civiles admitió que le molestaron las expresiones de Lucena Zabala, pues considera que no hay tal cosa como “doble carácter”.

“Me parece totalmente inaceptable… comentarios racistas. Vamos a dejarnos de eso… eso de mi carácter privado no son valores, o los tienes o no los tienes. El caso es que lo que yo he visto me molestó. Tratar de soslayarlo como que vamos a separar una cosa de la otra, no me brinda ninguna confianza”, señaló.

“No sé cómo es que nominan personas cuando ya han salido este tipo expresiones. Realmente eso de carácter público y los valores privados, o sea, ¿los privados los ignoramos? Honestamente, me preocupa que una persona pretenda hacer esa diferencia”, cuestionó.

Finalmente, Ríos González hizo un llamado al pueblo para que asuma postura contra el racismo, además de reiterar que los comentarios de Lucena Zabala no fueron el detonante para rechazarlo al cargo.

“Yo creo que al final no fueron esos los motivos para rechazar ese nombramiento, o yo quisiera que ese hubiera sido el motivo, que fuera en rechazo al racismo, porque en otros casos simplemente lo han ignorado completamente, así que fue una cuestión puramente política. Por ejemplo, el caso del secretario del Trabajo (cuando fue procurador de menores) en el caso contra la niña Alma Yadira y se ignoró la nota del discrimen que contenía ese caso y el Senado optó por confirmarlo al cargo”, recordó.

“Todos los nombramientos, desde la jueza del Tribunal Supremo, que se mire el desempeño de los candidatos para poder nombrar lo mejor, porque este País tiene mucha gente capacitada y con competencias para asumir los cargos. Solamente así podremos restablecer la confianza en las instituciones de Gobierno”, concluyó.