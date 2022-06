El proyecto 693 que busca restringir el derecho al aborto a partir de las 22 semanas y que el Senado aprobó con enmiendas, será evaluado en la Cámara de Representantes por la Comisión de lo Jurídico, mientras el caucus de la mayoría popular decidirá mañana jueves el trámite que seguirá la polémica pieza legislativa.

La medida senatorial cruzó hoy a la Cámara, pero todo apunta a que en ese cuerpo legislativo no parece tener el camino expedito. Además, de que se quedaría pendiente para la próxima sesión ordinaria, fuentes de Primera Hora aseguran que más de la mitad de los integrantes de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), entre ellos, el presidente y vicepresidente del cuerpo legislativo, han expresado reparos.

No obstante, el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez dijo que será el caucus popular el que decidirá mañana el curso ha seguir.

“Procesalmente se le dará primera lectura y vamos a discutir la posición del caucus sobre la medida, si se va a considerar, si no, si hay ambiente o no. No puedo anticipar lo que es asunto estrictamente legislativo con mi posición personal. En estos asuntos, por el reglamento, el caucus tiene discreción de votos individuales. Nuestro caucus tiene dos disposiciones de que en los temas de estatus y religiosos, no hay reglas de caucus”, indicó Hernández Montañez.

Reiteró sin embargo, que como había expresado anteriormente, la medida no sería bajada por descargue y que será evaluada en vistas públicas.

En su ámbito personal, el líder cameral tampoco quiso hacer expresiones, pues dijo que no quiere “influenciar la decisión de los compañeros hasta que se reúnan y tampoco puedo hablar de la medida en el ámbito mediático porque no he visto el resultado final de lo que se aprobó, sé que se hicieron enmiendas”.

Una de los cambios que recibió el Proyecto 693 a última hora en el Senado fue que se sacó del lenguaje la opción de un parto inducido para los casos de violación, lo que había sido duramente criticado. Sin embargo, se dejó el controvertible registro de terminaciones de embarazo, aunque con otro lenguaje.

Como excepciones a las terminaciones de embarazo, la pieza según enmendada, incluyó que “causa de emergencia médica, en protección a la vida de la madre, por anomalía fetal incompatible con la vida y por determinación médica de inviabilidad fetal”.

En el Senado, la medida fue remitida en primera instancia a la Comisión de Vida y Familia, mientras que en la Cámara, Hernández Montañez dijo que iría a la Comisión de lo Jurídico porque trata de “un asunto estrictamente jurídico”.

“Por lo que visto no hay mucha receptividad en la Cámara, si lo bajan a votación no sé cuál sería el resultado, pero por los comentarios que he escuchado de los compañeros es que la medida no tiene mucha aceptación. Hay resistencia”, dijo por parte, el vice presidente cameral, José “Cony” Varela Fernández.

“La medida amerita vistas, reuniones y demás. Es un asunto muy importante para decidirlo en 48 horas (lo que falta para que venza el término para aprobar medidas en esta sesión). Es un asunto trascendental que va a marcar muchas cosas para los asuntos de los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Yo estoy en contra”, consignó.

El presidente de la Comisión de lo Jurídico, Orlando Aponte Rosario dijo por su parte, que prefiere “darle un proceso amplio de vistas públicas para que las personas interesadas participen del proceso legislativo y que nadie se sienta excluido”.

Aponte Rosario reconoció que tiene “preocupaciones” sobre el alcance de la medida. “Me preocupa el aspecto constitucional pues ya se filtró un borrador de la Corte Suprema de Estados Unidos que da la impresión de que van a revocar a Roe versus Wade (caso que regula el aborto). Creo que es importante tener en cuenta la determinación del Supremo federal y me preocupa. También tengo que ver la versión final de la medida del Senado”, sostuvo para agregar que le preocupa que con el registro de mujeres que recurran a una terminación de embarazo se violenten derechos de las partes a la intimidad.

Además, dijo que la pieza de ley no tiene consecuencias por incumplimiento. “Si una mujer decide abortar fuera del término tiene que haber claridad de cómo se le va a penalizar”, agregó Aponte Rosario.

En cuanto a su posición personal, dijo que siempre “he reconocido el derecho de las mujeres a decidir su salud, su vida, su cuerpo, su intimidad, corolario al derecho fundamental de que la dignidad del ser humano es inviolable, pero, no quiero que se interprete que yo favorezco el aborto”.

Entre los representantes del PPD que han mostrado reservas a la medida también figuran: Jesús Manuel Ortiz, Ángel Fourquet Cordero, Héctor Ferrer Santiago, Kebin Maldonado Martiz, Juan José Santiago, José “Cheito” Madera, Estrella Martínez y Jocelyn Rodríguez.

Aunque fuentes de Primera Hora aseguraron que la representante Rodriguez ha dicho que “cree en el derecho de la mujer a decidir”, fue parca en sus expresiones públicas. “Tan pronto nosotros tengamos en nuestras manos la medida con mucho gusto la vamos a estar evaluando y vamos estar emitiendo responsablemente las expresiones”, dijo la legisladora que preside la Comisión de Asuntos de la Mujer en la Cámara.

Indicó Rodríguez que la medida como fue redactada inicialmente “no tenía los votos y yo no estaba a favor, pero hay que esperar a ver cómo quedó finalmente”. Agregó que si se la hubieran referido “con mucho gusto lo hubiera trabajado”.

El pasado cuatrienio, en abril de 2019, se aprobó en Cámara y Senado, un proyecto (950), que también buscaba limitar el aborto (PS950), pero el entonces, gobernador Ricardo Rosselló Nevares le impartió un veto expreso por interferir con el derecho a la intimidad.