La llegada de los fondos federales para aliviarle la carga a las personas desempleadas a causa de la pandemia del COVID-19 evitaron el colapso económico de la Isla y rindieron su efecto de lograr una estabilización durante el pasado año y medio, demarcó el secretario del Trabajo, Carlos Rivera Santiago.

Ahora que la ayuda termina el próximo 4 de septiembre, ¿la economía se irá a pique?

“Esa es la preocupación, ¿cómo vamos a mantener la economía a flote?”, aceptó el funcionario en entrevista con Primera Hora.

El mayor impacto de las ayudas económicas por desempleo fue en un aumento en la adquisición de bienes y servicios de parte de la población beneficiada. La venta de botes, carros y bicicletas, la construcción de piscinas y hasta los retoques estéticos, como agrandarse el busto, incrementaron significativamente durante la pandemia.

Por ello, el economista Joaquín Villamil, de la firma Estudios Técnicos, detalló que el mayor impacto del fin del Programa de Desempleo Pandémico (PUA, en inglés) y de la aportación de $300 al desempleo regular, redundará en “que el nivel de consumo va a bajar significativamente y esa es la consecuencia más importante”.

Estimó que el impacto preliminar ronda en una baja de un 3% en el consumo.

Villamil comentó que espera que ahora, que se augura el inicio de la realización de obras con los fondos federales que han llegado para la reconstrucción tras el impacto del huracán María, ocasione que ese consumo vuelva a resurgir.

“Yo creo que, por lo menos, lo que va a tener un impacto grande en los próximo dos años son los fondos CDBG-DR (programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres) y CDBG mitigación. Ahí va a haber un montón de dinero que va a entrar en la economía y eso va a compensar la caída de la terminación del PUA, mitiga el impactado de que se acabe el PUA”, sostuvo.

Confían en el reclutamiento de personal

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Cidre, dijo estar convencido de que el retorno de los desempleados a la fuerza trabajadora evitaría un colapso económico ante el fin de la ayuda federal por desempleo que se dio durante la pandemia.

“¿Qué veo a corto plazo? Veo una industria reinventándose, unos procesos de automatización acelerándose, un incremento en los cuentapropistas y unas solicitudes de plazas de trabajo relevante de todo este cambio que va a ocurrir. Está de nuestro lado sustituir ese dinero, que te sorprendería el tamaño de ese dinero, sobre $10,000 millones hemos repartido en fondos. Así que hay que buscar la forma de cómo sustituimos ese impacto en la economía”, indicó a Primera Hora.

Dijo que las plazas de empleos están disponibles para lograr sustituir el impacto económico. A modo de ejemplo, comentó en la actualidad que la empresa Medtronic busca a 280 trabajadores y la empresa International Restaurant Servicies, dueños de Chili´s, Romano’s Macaroni Grill y P.F. Chang’s, tiene 800 plazas disponibles.

“Puerto Rico, hoy más que nunca, se tiene que insertar en una dinámica de productividad, primero, ante la llegada de los fondos federales (para la reconstrucción tras el paso del huracán María) y, segundo, que un país que no es productivo no echa para adelante. Así que, otra vez, no hay nadie ni nada que sustituya el empleo por encima de cualquier otra consideración”, manifestó Cidre.