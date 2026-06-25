A cuatro meses de su boda, Héctor Ferrer y su esposa Alondra Laclaustra esperan su primer bebé, quien nacerá en enero de 2027.

El representante del Partido Popular Democrático (PPD) anunció este jueves la noticia a través de un video publicado en sus redes sociales, donde compartió la felicidad por la llegada de un nuevo integrante a la familia.

"Con mucha alegría queremos compartir una de las noticias más especiales de nuestras vidas. En enero llegará el nuevo integrante en la familia Ferrer Laclaustra", expresó el hijo del fenecido expresidente del PPD, Héctor Ferrer Ríos.

Ferrer y Laclaustra contrajeron matrimonio el pasado 14 de febrero en la Iglesia San José, en San Juan.

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La pareja se comprometió en mayo de 2025 en los Jardines del Alcázar, en Córdoba, España.