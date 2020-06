“Que ganen con votos limpios”.

Este fue en esencia el reclamo que realizó este jueves el exalcalde de San Juan por el Partido Popular Democrático y experto en derecho electoral, Héctor Luis Acevedo, frente a La Fortaleza, al demarcar las cinco instancias en las que supuestamente el proyecto de ley que introduce cambios al Código Electoral, violenta los derechos de los electores.

Según afirmó a Primera Hora, “no pasan cinco páginas que usted no descubre una trampa en ese proyecto”.

Por ello, Acevedo llegó a La Fortaleza a llevarle una carta a la gobernadora Wanda Vázquez, en la que le pide que no convierta en ley esta propuesta de Código Electoral que está ante su consideración.

En lo que representa la quinta carta que le hace llegar a la primera ejecutiva, el abogado puntualizó que la propuesta legislativa “violenta cinco derechos adquiridos por los electores. Incluyendo (que) cada vez que lo tocan le añaden un engaño más. Ella mandó a quitar el voto por Internet. Pues, ¿tú sabes lo que hicieron? Le quitaron un derecho que desde el 1980 tienen los electores a poner el nombre de un candidato de ‘write in’”.

“Por ejemplo, si alguien escribe Wanda o Pierluisi, pues ese voto se le cuenta a Wanda Vázquez o a (Pedro) Pierluisi o a (Eduardo) Bhatia o a Yulín (Carmen Yulín Cruz Soto) o a Charlie (Carlos Delgado Altieri). Pusieron ahora una cualificación que tiene que ser el nombre completo. Pero esa cualificación el Tribunal Supremo la invalidó en el 1981, hace 40 años. Y sin que la prensa lo supiera, el país lo supiera, la gobernadora lo supiera, le quitaron el derecho al elector”, añadió.

Como segunda instancia, Acevedo señaló que “también le quitaron el derecho al elector en este proyecto a votar por el partido, por la insignia del partido de su preferencia”.

Mostró cómo en el pasado una persona podía poner una X en la insignia del Partido Nuevo Progresista (PNP), una palma, y ese voto se les contaba a los candidatos a la gobernación y comisionado residente de ese partido. Si la medida finalmente se convierte en ley, según el exalcalde, “ese voto se tiene en blanco, por no puesto. O sea, invalida la intención del elector”.

Asimismo, indicó que la medida “invalida los votos en las caras de los candidatos”.

Esto quiere decir que si una persona vota por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y hace una marca sobre la cara de la comisionada residente, Jenniffer González, su voto no será contado por ella, sino por el candidato a comisionado del PIP.

“Ese voto en la cara de la candidata se tiene por no puesto”, denunció.

Como tercera instancia, el Código Electoral invalida los famoso pivazos.

Acevedo detalló que “el proyecto pretende quitar el derecho del elector a votar por una insignia y por candidatos de otros partidos".

Destacó en su carta que el Tribunal Supremo y el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston les reconoció este derecho del elector en un sonado caso que se dio en el 2004.

Otra falla identificada por el catedrático de la Universidad Interamericana es que se “elimina las inscripciones en las escuelas, lo cual efectivamente le quita el voto a miles de jóvenes en un cuatrienio en Puerto Rico”.

“Esa población es la de menores inscripciones normalmente en el mundo y con esta iniciativa (establecida en el 1984) se les ha viabilizado su derecho a decenas de miles de jóvenes”, agregó.

Por último, el abogado señaló que la medida “le quita el requisito de la tarjeta electoral al voto ausente. ¿Por qué? Porque hay gente que no tiene la tarjeta y quieren votar en Puerto Rico. Pero, a usted le exigen la tarjeta y a estas personas no”.

Tras exponer la lista de supuestos derechos eliminados, Acevedo señaló que “la gobernadora ha dicho que ella no va a aprobar un proyecto que quite los derechos adquiridos. Pues aquí sobran los derechos adquiridos que destruyen en este proyecto. Así que le emplazamos, le pedimos a la gobernadora que cumpla su palabra y examine este proyecto y no le dé su firma a este asalto contra la democracia puertorriqueña”.

Mientras, al electorado les dijo: “Sepa que este no es un proyecto a cinco meses de las elecciones para añadir derechos, sino para quitarle derechos”.