El Cuerpo de Delegados de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes del Recinto de Ciencias Médicas dijo hoy que estará vigialante a que no se tomen represalias contra el Consejo General de Estudiantes del Recinto de Ciencias Médicas por la “valiente postura” de removerle su confianza al doctor Segundo Rodríguez Quilichini y solicitar su renuncia.

El gremio obrero resalta que se ha usado el prestigio del RCM para que empresarios se enriquezcan, esto en relación al contrato millonario para adquirir pruebas de COVID-19 en un proceso irregular y que es objeto de investigaciones legislativas, estatales y federales, según ha trascendido.

“Como país no podemos permitirnos pasar la página cuando después del Huracán María murieron 4,645 compatriotas boricuas. Como país no podemos permitirnos pasar la página cuando el pueblo se desbordó en solidaridad humana para ayudar a los damnificados por el terremoto del 7 de enero mientras el gobierno ocultaba almacenes llenos de tan necesarios abastecimientos. Como país no podemos pasar la página cuando se entorpece la labor de la prensa para evitar responder cuestionamientos válidos a la información suministrada al país referente a la situación con el COVID 19. Como país no podemos permitirnos pasar la página como nos pide el Dr. Segundo Rodríguez, rector del Recinto de Ciencias Médicas y coordinador del Task Force Médico del gobierno cuando empresarios inescrupulosos intentan enriquecerse ilícitamente mientras ponen en riesgo la salud del pueblo y el buen nombre del Recinto de Ciencias Médicas y la Universidad de Puerto Rico”, reza la declaración de la HEEND.

El grupo obrero aseguró que estarán “pendientes de que la decisión de los compañeros y compañeras dirigentes del Consejo General de Estudiantes no se utilice para que ocurran represalias en su contra".

“El rector Dr. Segundo Rodríguez no es solo el coordinador del Task Force Médico del Gobierno sino que es la cara del Recinto de Ciencias Médicas y de la Universidad. Este escándalo de proporciones mayores pone en tela de juicio el trabajo de los empleados, docentes, investigadores y estudiantes que están trabajando para combatir esta emergencia”, subrayaron.