Luis R. Clemente, hijo del legendario pelotero Roberto Clemente, reaccionó este martes al cargo de $5 en el marbete conmemorativo a los 50 años del hit 3,000 de su padre, impuesto por el Departamento de Transportación y Obras Públicas este mes.

Clemente se expresó mediante declaraciones escritas a nombre de la Fundación Roberto Clemente. A continuación, sus expresiones íntegras:

En días recientes advenimos en conocimiento sobre el cargo especial de cinco dólares ($5.00) que el Gobierno de Puerto Rico impuso en el marbete conmemorativo de Roberto Clemente para el año 2022. Dicho cargo menciona que será utilizado para el “fondo Roberto Clemente”.

Queremos aclarar que ni la Fundación Roberto Clemente y mucho menos mi familia tiene injerencia sobre este cargo, y más aún, no somos los beneficiados de este fondo. De hecho, no se procuró nuestra aprobación para utilizar la imagen de nuestro padre en los marbetes y en las tablillas conmemorativas. Imagen a la que legítimamente tenemos los derechos de uso. Además, el gobierno de Puerto Rico no buscó ni obtuvo la aprobación de otras entidades que reclaman los derechos involucrados en la imagen. Por los pasados meses, hemos hecho varios intentos de aclarar la situación con diferentes ramas del gobierno sin éxito.

La Fundación Roberto Clemente la cual me honra dirigir, es una organización sin fines de lucro fundada para honrar y perpetuar el legado de Roberto y Vera Clemente. La Fundación mantiene los valores que mi padre encarnó dentro y fuera del campo de trabajo duro, fe, amor, servicio y ayuda a los menos afortunados. Asimismo, la Fundación promueve el deporte particularmente a través del béisbol y el softbol, y ha realizado numerosas clínicas alrededor del mundo así como la donación de equipos deportivos. Además de las visitas a hospitales y escuelas, la Fundación ha liderado esfuerzos de ayuda humanitaria en casos de desastre, iniciativas militares y de apoyo a veteranos.