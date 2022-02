Las operaciones del Cuerpo de Bomberos en algunas estaciones alrededor de la isla se llevan a cabo en facilidades deplorables y con serios daños estructurales provocados por los terremotos de 2020 y los huracanes de 2017, denunciaron delegados del Sindicato de Bomberos.

La situación es de “caos” en algunos cuarteles donde la situación se agrava con inundaciones los días de torrenciales lluvias, como las suscitadas esta semana en el área metropolitana y pueblos colindantes. Otros trabajan en edificios que deben ser derrumbados debido a las peligrosas grietas que tienen sus paredes y techos. Mientras, hay centros en los que las bomberas tiene que compartir áreas de aseo como baños, duchas y dormitorios con sus compañeros hombres.

“Tenemos estaciones como la de Carolina en la que tenemos bomberos allí en condiciones infrahumanas. Y a estas alturas, dos años después de los terremotos o cinco años después de los huracanes Irma y María esta situación no puede ser sostenible. El seguro le pagó al gobierno $5 millones para reparar estaciones y ni aún teniendo ese dinero y otros fondos federales han podido reparar las estaciones. Bueno, el mismo Comisionado del Cuerpo de Bomberos (Marcos Concepción Tirado) tiene que abrir una puerta en su oficina en el edificio central porque sino se asfixia, debido a que allí no sirve el aire acondicionado. Si eso es a nivel central imagínate tú en las estaciones”, denunció el presidente del Sindicato de Bomberos, José Tirado.

Los bomberos llevan actualmente un reclamo mediante ausencias, denominadas Red Flu, en la que exigen al gobierno mejorar las condiciones para un “retiro digno” y “justicia salarial”. El sueldo base anual de un bombero en la isla es de $18,000, con una media de $27,800, unos salarios muy por debajo de los $56,360 que ganan en promedio estos profesionales en Estados Unidos.

Según explicó el delegado del Sindicato en la región de Carolina, Oscar Vázquez, las facilidades de este municipio se “destrozaron” con los huracanes, al extremo de que los vientos se llevaron el techo de algunas áreas.

“Y eso sigue así, sin techo. Hay otras zonas que nosotros hemos ido ajustando para estar más cómodos. Pero, los sistemas de tubería de la plomería no se han revisado y se tapan los inodoros a cada rato. Las llaves de los baños no sirve. Los urinales no sirven. Para colmo cuando llueve los documentos se mojan porque hay filtraciones por todas partes... y eso es a sacar agua. Estamos trabajando así desde el huracán María y cuando lo denunciamos nos dicen que el dinero está pero que falta una firma o que falta lo otro. Estamos cansados de tantas excusas”, reprochó indignado Vázquez, quien mostró fotos y vídeos a este diario como evidencia.

En Culebra, pueblo que también pertenece a la región de Carolina, la “estructura no aguanta más”.

“Ese espacio estaba mal y se agravó con Irma y María. Allí lo que hay es un cuarto llenó de grietas por todas partes. El área de dormitorio no tiene aire y la oficina tiene uno porque lo donó un comerciante. Este es un reclamo que llevamos haciendo por varias administraciones y aquí han venido legisladores, alcaldes y todo el mundo promete, pero nadie cumple”, aseveró Vázquez.

Otro asunto que se debe atender con premura es que Culebra reclutó a una bombera, para quien no hay un área designada para su aseo personal.

“La bombera no tiene lugar para pernoctar y está trabajando dos turnos. Tampoco hay baño para ella. Esas facilidades no tienen la división (por género) que hay en otras estaciones. El problema, por ejemplo, de que tampoco tenga una ducha para ella es que cuando los bomberos trabajamos un incendio por protocolo nos tenemso que limpiar en el mismo lugar de trabajo porque no sabemos a qué químicos estuvimos expuestos y no se debe llegar así al hogar. Pero esta dama no tiene opciones para poder cambiarse o bañarse”, agregó Vázquez, al mostrar imágenes que confirman sus denuncias.

La situación en Guayanilla es que sus facilidades fueron trasladadas el pasado viernes a un cuartucho de madera ubicado en los alrededores del componente de Manejo de Emergencias Municipal, a donde a diario se reportan para realizar sus funciones, justo al inicio de la temporada de fuegos forestales.

La mudanza responde a la supuesta presión que ejercieron vecinos de una urbanización al no poder utilizar su centro comunal, que, a su vez, está ocupado por la Policía Municipal y, presuntamente, el alcalde, Raúl Rivera Rodríguez, mandó a desalojar el espacio que ocupaban los bomberos para instalar a los uniformados.

Sin embargo, luego de la maniobra para mover los equipos y al personal de bomberos, no les dijeron hasta cuándo estarían trabajando en esas condiciones, las que describieron como “indignantes”, ni tampoco mencionaron a dónde serán reubicados, pues el edificio que utilizaban se afectó significativamente por los terremotos del 2020.

“La estación sufrió daños estructurales debido a los temblores y fuimos removidos. Ante la incertidumbre, pasamos a los terrenos de Manejo de Emergencias en un ‘shelter’ carpa, en donde estuvimos un periodo de tiempo y las condiciones eran pésimas, el piso era en barro y la instalación se supone que contaba con aire acondicionado, pero no funcionaba y las temperaturas eran altísimas”, confesó a este diario un bombero que prefirió mantenerse en el anonimato.

“Se hizo la gestión con el exalcalde Nelson Torres Yordán y él nos acomodó en el antiguo cuartel municipal, donde está Manejo de Emergencias, pero por el cambio de administración fuimos removidos de allí”, relató.

Asimismo, mencionó que Torres Yordán -junto con el entonces jefe de Bomberos-, les ofrecieron un terreno aledaño para la construcción de una nueva estación, pero no surgió la transacción.

“Entiendo que fue en aquel entonces, el Cuerpo de Bomberos, que no siguió el tracto y al cambiar la administración, el nuevo alcalde (Raúl Rivera) nos indica que tiene que removernos de donde estábamos, porque tiene problemas en el centro comunal y ahí comenzó la discrepancia porque buscaron si había algún edificio o terreno para relocalizarnos en un sitio decente, pero no fue posible”, lamentó.

Pero el problema no termina aquí, sino que además de laborar en un cuartucho pequeño, sin el distanciamiento requerido en medio de una pandemia, también tienen que compartir el único baño que hay en todo el complejo.

“No tenemos baño, es un baño compartido entre una gran cantidad de personas. El baño es de los bomberos de Guayanilla, la Policía Municipal, Manejo de Emergencias, los paramédicos y de todos los que trabajan en Obras Públicas que vayan a ponchar o a buscar un camión. Me parece que esas no son condiciones justas ni siquiera para ellos”, argumentó la fuente.

En Juncos, la situación también es complicada. Llevan años con unos problemas de filtraciones y estructurales, que se trataron de minimizar con una pintura que se hizo en las facilidades.

Para colmo, según denunció el delegado del Sindicato en la región de Humacao, Carlos Ramírez, el edificio está al lado de un puente que se inunda cada vez que caen copiosas lluvias en la zona.

“Cuando hay inundaciones los bomberos quedan atrapados porque el puente se desborda. La estación hay que sacarla de ahí y llevarla a un lugar más accesible donde no queden incomunicados en medio de una emergencia”, explicó Ramírez.

Reacciona el Comisionado del Cuerpo de Bomberos

El comisionado designado al Cuerpo de Bomberos reconoció a Primera Hora algunas de las situaciones que afectan a las estaciones reseñadas por Primera Hora, y argumentó que hay 21 proyectos identificados para mejoras por daños ocasionados tras el huracán María.

“En algunas estamos en el proceso de subasta y asegurarnos que la inversión sea la correcta... ya eso está en proceso de contratos. Ahí caen, por ejemplo, la estación de Carolina, la metropolitana y la oficina central, entre otras”, dijo Concepción Tirado.

Asimismo, agregó que hay 11 estaciones para los que ya hay materiales para iniciar sus reparaciones y mejoras. Estas estaciones están ubicadas en Moca, San Sebastián, San Germán, Hatillo, Morovis, Vega Alta, Fajardo, Canóvanas, Naguabo y Las Piedras.

Sobre la situación de Guayanilla dijo que se trata de una movilización temporera, mientras el alcalde cede el terreno que prometió. “No podemos invertir en un sitio que no es de nosotros, cuando se ceda el terreno haremos lo que nos toca y construiremos la estación de Guayanilla”, acotó quien dijo tener buena comunicación con el ejecutivo municipal de ese pueblo.

En cuanto al escenario de Culebra, reconoció que se debe construir una estación nueva.

“Hemos estado en comunicación con el alcalde para el asunto de un terreno... entendemos que hay que hacer una estación nueva porque donde están ubicados no creemos que sea propio levantar otra estación. De hecho, esa estación está proyectada en el nuevo presupuesto. Créame que vamos a dar la batalla porque es una necesidad que lo amerita. Sino estaré haciendo los planteamientos pertinentes en la asamblea legislativa porque nuestra intención es dirigirnos hacia la construcción de esa estación”, señaló el funcionario.

Actualmente en Puerto Rico hay 96 estaciones, en la que laboran cerca de 1,400 bomberos y bomberas.