En temporada de calores extremos y un tráfico de población flotante que aumenta por el turismo, la comunidad costera Las Croabas, en Fajardo, confronta un serio problema por falta de servicio de agua que afecta a miles de residentes y comerciantes de una de las zonas más visitadas en Puerto Rico.

Hasta el sábado sumaban, al menos, 23 días con intermitencia o sin servicio del preciado líquido que ha puesto en riesgo la operación de comercios y la estabilidad de más de una veintena de residentes encamados. Una situación que se agrava con el hecho de que hace un año, la carretera principal que lleva hacia El Malecón y ubica el balneario Seven Seas- está clausurada, precisamente, por unos trabajos que realiza la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados en la zona. Los visitantes y residentes tienen que tomar una vía alterna -de difícil movilidad vehicular- para llegar al parque pasivo de Las Croabas donde ubican los principales restaurantes del área.

Así lo denunció Arnaldo Méndez Cartagena, residente y dueño de un negocio en la zona que se dedica al estacionamiento de botes.

“Estimamos cerca de 1,600 personas afectadas entre residentes y comerciantes. Esto ha sido terrible. Desde antes de Semana Santa estamos sin agua. Es que es insólito y es una situación que afecta, particularmente a gente adulta, porque aquí el 80% de los residentes son adultos mayores”, expresó Méndez.

Explicó que han habido días en que les llega el servicio pero con poca presión, lo que les impide llenar adecuadamente las cisternas o hacer tareas de limpieza, como lavar ropa. En otras ocasiones, el agua solo está disponible por algunas horas, incluyendo periodos de madrugada cuando las familias descansan o los negocios no están operando.

“El municipio ha venido con camiones cisternas a abastecer, pero realmente es poca el agua que pueden traer, precisamente, por el problema de la carretera cerrada. Lo que ocurre es que los camiones que pesan mucho, que pudieran traer más agua, no pueden pasar por la calle que está abierta porque es peligroso”, sostuvo Méndez.

Agregó que en el área de Kayak Village, visitado por cientos de visitantes que disfrutan de visitas a la bahía bioluminiscente, se han visto turistas haciendo sus necesidades en el estacionamiento o áreas cercanas.

“Se hacen las necesidades uno (orina) y dos (evacuar) en los arbustos, detrás de los carros, en la calle... convirtiendo esto en un problema de higiene craso. Y estamos hablando de un área que tiene a 16 comerciantes con una renta en la que se debe garantizar los baños, pero están cerrados por falta de agua y tampoco han traído baños portátiles”, puntualizó Méndez.

Por su parte, Keila Guzmán, portavoz del restaurante Rincón del Faro, en Las Croabas, dijo que a causa de la falta de servicio de agua y de los trabajos que realiza la AAA en la zona han tenido que reducir el horario de operaciones.

“Ha afectado significativamente. Primero cierran la carretera principal y ahora esta situación de falta de agua por más de 20 días... las ventas han bajando muchísimo y ha sido bien complicado mantener a flote el establecimiento”, expresó la comerciante.

Añadió que, aun cuando han contratado camiones cisternas de manera privada para que les suplan del líquido, es un desafío trabajar porque, por ejemplo, no pueden utilizar los servicios sanitarios y el lavaplatos a la misma vez.

Por su parte, el alcalde de Fajardo, Aníbal “Joey” Meléndez, reconoció la problemática y dijo que le preocupa que se vuelva una situación frecuente en el verano, cuando se recibe muchos turistas en la ciudad.

“Según me han explicado de la AAA estos problemas con la falta de servicio no tienen que ver con la construcción del proyecto de alcantarillados que se hace en Las Croabas, sino que tiene que ver con unas válvulas que ya se instalaron. La situación debió ser resuelta hoy (ayer). Pero estaremos pendientes porque en otras ocasiones ha llegado el servicio y, luego, se vuelve a afectar. Esperemos que eso no ocurra en esta ocasión”, comentó el alcalde al añadir que el municipio apoya a la comunidad con dos camiones cisternas que se unen a dos más que provee la AAA.

“Esto es un reto grande y complicado para la comunidad y los tengo arreguindados del alma por estar tanto tiempo sin el preciado liquido. Es incómodo y desagradable para ellos y para los comerciantes que dependen tanto del agua para operar. Nuevamente, espero que todo los esfuezos que se hicieron hayan solucionado el problema de manera permanentemente”, agregó Meléndez.

Mientras, la AAA informó mediante declaraciones escritas que durante la Semana Santa se experimentó en la zona -donde ubica también el Hotel El Conquistador- un “alto consumo en el sistema” que provocó bajos niveles en el tanque de distribución que suple a Las Croabas y Sardinera, en Fajardo.

“No obstante, al pasar los días festivos, el sistema continuaba con bajos niveles, de inmediato procedimos a realizar ajustes operacionales en el sistema para identificar la causa de los bajos niveles. Se identificó que una de las bombas de la estación Monte Brisas que suple a este sector, estaba operando con menor capacidad, se realizó un cambio en la bomba para aumentar la cantidad de galones por minuto y así, estabilizar el sistema. Igualmente, se instaló un generador eléctrico de emergencia en la estación de bombas, para que la estación se mantuviera operando en momentos de fluctuaciones de voltaje”, se detalló.

Se afirmó que, al momento, el tanque cuenta con nivel, la estación de bombas Monte Brisas se encuentra operando y el servicio está estable para todos los sectores.

“Personal de operaciones Fajardo, está recorriendo el sistema validando presiones en todos los puntos alto para asegurar la estabilidad en el servicio. La AAA continuáremos trabajando en beneficio de las comunidades que servimos a través de todo Puerto Rico”, concluyó el comunicado.