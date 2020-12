(The Associated Press)

La gobernadora Wanda Vázquez pidió este sábado a los puertorriqueños a que no teman en vacunarse en contra del coronavirus, ya que este acto podría representar el fin de la pandemia y que se le pueda dar paso a las reuniones familiares.

“El pueblo de puertorriqueño debe reconocer que ha sido una vacuna estudiada, que ha sido probada, verdad, y que ha tenido la autorización del FDA (Administración de Drogas y Alimentos), que es la agencia federal encargada de dar estas autorizaciones como emergencia. Aquí lo más importante es que los beneficios de estar vacunados son mayores que cualquier perjuicio en el balance y que lo que queremos es dar vida y que la persona pueda vivir y de ser contagiado, evitarlo en gran medida. ¡Qué no sientan el temor!”, afirmó, durante una conferencia de prensa realizada en la sede del Departamento de Estado.

Agregó que “nosotros nos las vamos a poner, yo me la voy a poner cuando me toque. Lo que queremos es estar protegida, porque esto es un virus que no tenemos fecha de que termine, que está entre nosotros y va a continuar entre nosotros”.

Esta vacuna de la farmacéutica Pfizer comenzará a ser trasladada a Puerto Rico por la empresa FedEx a principios de semana. El Departamento de Salud proyecta que las primarias vacunaciones, que corresponde al personal que labora en los hospitales, así como a los empleados y envejecientes de los centros de cuido, inicien el próximo 15 de diciembre.

Cabe destacar que serán los mismos hospitales quiénes vacunarán a su personal y que las farmacias Walgreens y CVS se llevaron el contrato a nivel de todos los Estados Unidos para vacunar en los centros de cuido de envejecientes.

Se proyecta que sea en marzo del 2021 que inicie la vacunación para la población en general. Antes de esta fecha, se vacunarían al personal que labora en emergencias y a la población mayor de 60 años.

Al insistir al pueblo a que se vacunen, Vázquez precisó que este proceso permitiría que “ya para mediados o quizás la tercera parte del próximo año que nosotros podamos estar sin mascarilla, que podamos abrazar a nuestros familiares, que podamos volver a las reuniones familiares como estábamos antes y de eso dependemos a que todos estemos vacunados y a que podamos estar protegidos”.

Recalcó que el vacunarse no representará que las personas puedan dejar de usar las mascarillas o abandone las medidas se seguridad, porque así lo ha estipulado el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

Por su parte, la subsecretaria de Salud, la doctora Iris Cardona, explicó que la aprobación de emergencia que dio el FDA de la vacuna de Pfizer, de la cual se esperan recibir “en los próximos días” unas 205,000 dosis, se dio luego de un amplio análisis y estudio de la vacuna. Pero, más allá, defendió la vacunación como método para erradicar las enfermedades.

“Es una vacuna nueva, porque es una enfermedad nueva, pero la ciencia que hay detrás de la vacunación no. Las vacunas son herramientas de prevención probadas”, indicó.

“Busquemos la historia de la medicina y cómo enfermedades tan terribles como la viruela lograron ser erradicadas en el siglo pasado, gracias a la vacunación. Enfermedades que mataban a nuestros niños, como el polio y el sarampión común, (también fueron erradicadas). Así que esto no es nuevo. Estamos en el siglo 21, lo que ha permitido que tengamos una vacuna relativamente rápido para la percepción nuestra”, añadió.

La doctora explicó que la aprobación de esta vacuna a nueve meses de haber comenzado la pandemia se debe a que hubo una colaboración entre científicos; ya se conocía el genoma del virus que causó el COVID-19, pues está relacionado a otras pandemias que se suscitaron, como el SARS y el MERS, así como que desde hace 10 años está disponible la vacuna de mensajero RNA, que hace que el mismo cuerpo produzca las proteínas que generarían las defensas del cuerpo.

Cardona también recordó que la vacuna de Pfizer estuvo bajo un estudio en el que participaron sobre 40,000 personas.

“¿Qué nos dice? Que la vacuna es una gran promesa en términos de la eficacia en prevenir el coronavirus y, en término de la seguridad, también la data es muy buena y dice que es relativamente segura. El riesgo que pudiera traer el administrarme esta vacuna no supera el beneficio. Al contrario, el beneficio de evitar una enfermedad que puede ser mortal supera los riesgo que puede haber de seguridad con esta vacuna”, afirmó.