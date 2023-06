El Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot culminó el año fiscal 2022-2023 con cifras históricas de eventos, asistencia e ingresos, unos resultados que pudieron ser impactados por los más de $12 millones que el gobierno invirtió para auspiciar diversas actividades multitudinarias de alcance mundial que retornaron a la economía local sobre $100 millones.

Así lo sostuvieron en conferencia de prensa la directora ejecutiva de la Autoridad del Distrito de Convenciones de Puerto Rico (PRCDA por sus siglas en inglés), Mariela Vallines y el gerente general regional de ASM Global, empresa que administra las principales propiedades de la entidad, Jorge L. Pérez,

“Hemos logrado números inalcanzables e impresionantes”, reaccionó de inmediato Pérez al enumerar los logros del pasado año en el venue.

El informe destaca que se realizaron 92 eventos, lo que representa 18% más que la proyección estimada; y en el renglón de asistencia se reportaron 913,983 boletos o asistentes, lo que se traduce a un 30% más de lo planificado.

“En términos de ingresos neto se alcanzó un total de $7.5 millones, lo que representa 212% más al compararlo con la proyección inicial del año que fue de $3.7 millones. Este ingreso récord representa el mayor registrado en el Coliseo de Puerto Rico desde que comenzó a operar hace 19 años”, agregó el empresario sobre el llamado “Choliseo”, un recinto que abrió sus puertas el 4 de septiembre de 2004.

Por su parte, la directora ejecutiva de la PRCDA destacó las estrategias gubernamentales que se han realizado para promover a Puerto Rico como destino de entretenimiento de eventos de calibre mundial.

“Lo que comenzó con el auspicio para la celebración del Dick Clark New Year’s Rock in Eve en el Distrito T Mobile (2021), ha posicionado a Puerto Rico como un destino con las instalaciones de clase mundial y el talento para ser el anfitrión de eventos a gran escala como los de la WWE celebrados en el Coliseo de Puerto Rico. Las estrategias de promoción y auspicio de eventos multitudinarios de calibre mundial, nos han puesto entre las primeras opciones para que los productores traigan sus eventos al Coliseo de Puerto Rico y demás instalaciones administradas por la Autoridad”, acotó Vallines, quien a preguntas de Primera Hora expresó que los eventos realizados en el Hiram Bithorn no han afectado el calendario de eventos del Choliseo, aunque sí reconoció que los estadios son recintos en boga y solicitados, principalmente, por artistas del género urbano.

La PRDCA ha invertido más $12 millones entre fondos ARPA y otras asignaciones para auspiciar diferentes eventos multitudinarios de alcance mundial. Además, de las actividades de fin de año en el 2021 y el 2022, para las que se invirtieron unos $8 millones de asignaciones de diferentes agencias; el gobierno auspició con $1 millón el certamen Miss Mundo (2022); y otros $1.5 millones en la celebración de los 50 años de la icónica gesta de los 3,000 hits que logró en las Grandes Ligas el pelotero puertorriqueño Roberto Clemente Walker. Además, se hizo una inversión de $1.7 millones para los eventos SmackDown y Backlash de la WWE.

“El retorno de inversión (en estos auspicios) supera los $100 millones”, sostuvo Vallines al explicar que el beneficio al gobierno de Puerto Rico se ve, principalmente, en la industria del sector turístico. El mercado del entretenimiento, agregó la ejecutiva, genera anualmente a la isla $2 billones y alrededor de 20,000 empleos. Solo en el Choliseo, por cada noche de eventos “sold out” se activa un staff de 500 personas.

“Tenemos eventos como el de la WWE en el que un 15% de las personas que asistieron no viven en Puerto Rico... ahí se ve retorno de inversión”, explicó a modo de ejemplo.

En cuanto a las facilidades del “Choliseo” se subrayó que se han invertido $6.8 millones y se han completado 42 proyectos de mejoras de capital. Al presente, hay una inversión de $8.3 millones en 19 proyectos que están en progreso. Principalmente, son obras de reparaciones y mantenimiento que son vitales para el óptimo funcionamiento del Coliseo y que buscan mejorar la experiencia del público cuando asisten a los espectáculos que se llevan a cabo en esta instalación.

“El éxito del Coliseo de Puerto Rico depende en gran medida a una buena administración, el mantenimiento adecuado de su estructura física y que se mantenga actualizado con los últimos recursos tecnológicos como la edificación de vanguardia que es. Por eso, siempre destinamos los recursos a esos fines para que continúe siendo una instalación de pimer orden”, aseguró Vallines.

Recordó que hace poco, y como anticipo al festejo del 20 aniversario del recinto en 2024, se presentó el nuevo proyecto de transformación de imagen “Choli Transformations”, que traerá nuevas concesiones para ofrecer opciones más variadas de gastronomía, mayor énfasis en la coctelería creativa, un innovador diseño y desarrollo de espacios para eventos corporativos, entre otros atractivos del recinto. De igual manera, muralistas locales están adornando los interiores del recitno bajo la curadoría de Alexis Bousquets, fundador del proyecto cultural comunitario Santurce es Ley. Con una inversión estimada en 450,000, el proyecto se está realizando por fases y la gerencia de la PRCDA y ASM Global esperan concluir este proyecto para 2024.

Los administradores enfatizaron en que el Choliseo ha sido reconocido por prestigiosas revistas como Pollstar y Billboard Magazine.

“Pollstar publicó en su informe “Worldwide Top 100 Arenas” que el Coliseo de Puerto Rico logró la clasificación número 11 en ventas durante el primer trimestre de 2023, con un total de $12,260,838 y ocupa la posición número 8 en ventas de boletos a nivel mundial para un total de 183,685 entradas para el mismo periodo. Cabe destacar también, que en mayo de 2022, el recinto ya había registrado más de 10 millones de boletos vendidos a fanáticos y entusisastas de los eventos celebrados en el Choliseo”, manifestó López.