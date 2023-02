La licenciada Ivonne Lozada anunció esta mañana que aspirará a delegada por acumulación en la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático, partido del cual ha militado por más de 30 años.

Su acción responde, según reiteró, con el fin de conseguir equidad y derechos para las féminas la comunidad LGBTTQ+.

“Yo no voy a esperar a que me den el espacio. Yo voy a reclamarlo por mí y muchas mujeres y muchas otras personas que han sido marginadas”, aseguró Lozada a Primera Hora, tras hacer el anuncio en conferencia de prensa que se celebró en la sede del PPD en Puerta de Tierra.

Lozada ha denunciado instancias de machismo en su contra durante su carrera. Uno de los momentos más culminantes fue cuando refutó las expresiones del presidente de Senado, José Luis Dalmau, a finales de marzo de 2021, quien catalogó a las féminas quienes interrumpen sus embarazos de menos de 22 semanas a través del aborto como “asesinas”. Presuntamente, cuando apalabró su desaprobación, fue despedida de su puesto como asesora. Esto, sin embargo, indicó que esto solo fortaleció su ideología en lo que son “las raíces del partido”.

Me acaban de despedir como Asesora del Presidente del Senado por ejercer mi derecho de expresión. Bastante elegante fui en mis expresiones a favor del derecho de la mujer a decidir. pic.twitter.com/Il5oM23xac — Ivonne Lozada (@ilozr) April 4, 2022

“Hago una distinción muy clara entre el liderato actual del partido y lo que es la base. Cuando me despiden del Senado, a mí me conmovió tanto, no tan solo la gente del partido que me apoyaron, aun algunos que no se atrevían a hablar desde la Legislatura, porque pensaban y sentían que podían perder su trabajo. Yo no soy la única que piensa así. Hay más mujeres en este partido que se sintieron ofendidas con las expresiones de ‘asesinas’. Me sentí ofendida y sentí la responsabilidad de muchas mujeres que se comunicaron conmigo y me dijeron: ‘Ivonne, yo me siento igual; yo me siento igual’. Y yo dije: ‘yo no me puedo quedar callada’”, aseveró al asegurar que “a mí nadie me va a sacar del partido” y “el día que me vaya, me voy yo”.

Además, relató que cuando tomó la decisión de aspirar a la Junta de Gobierno el año pasado, envió un correo electrónico a la matrícula del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Recibió el apoyo y aprobación de la mayoría, salvo de un “abogado y pastor de Mayagüez”, cuyo nombre no reveló por tratarse de una persona que no es figura pública.

Este licenciado le respondió con un mensaje que leía “No. Refiérase a 1 Timoteo 2:12″, versículo bíblico que, en la versión Reina Valera 1960, indica: “porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio”.

“Pensé: ‘esto es una broma’. Yo no puedo creer que esto está pasando en este país, en este partido, a estas alturas”, recordó la también mayagüezana, quien estudia teología feminista.

Por experiencias como estas, Lozada recalcó que algunos militantes “se han olvidado” de las raíces y la razón de ser del partido, principios que ella visiona reforzar con su puesto en la Junta de Gobierno.

“Todos los candidatos y los políticos hablan de justicia social y no saben lo que es eso. Si te pones a buscar ‘justicia social’ y la relación que tiene ese concepto con la Declaración de Derechos Humanos -porque nuestra constitución se redactó como una copia de la Carta de la Declaración Universal de Derechos Humanos- y nosotros nos hemos olvidado que esa es nuestra ruta. Eso es lo que decidimos que queríamos ser. El derecho, las libertades que protegen a la mujer, que protegen a la comunidad LGBT”, comentó Lozada, quien fue presidenta de la juventud universitaria y de abogados populares, asesora legal del senador José Luis Dalmau y directora ejecutiva del partido.

Agregó, además, que denunciará medidas que no beneficien a las mujeres o personas de la comunidad LGBTTQ+, como la discusión de las terapias de conversión y la revocación al derecho al aborto.

“Lo primero es hablar y levantar la voz. En la medida de que yo hablo, otras mujeres se envalentonan y se atreven a hablar”, repitió.

De cara a la votación del domingo, 26 de febrero -donde delegados certificados en los ocho distritos electorales podrán elegir quiénes formarán parte de la Junta- Lozada confía en el respaldo de Ingrid Colberg; exsubsecretaria del PPD y los exsenadores por distrito de San Juan, la doctora Margarita Ostolaza Bey y José Ortiz Daliot. También dijo que cuenta con el apoyo de la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, y los expresidentes populares Aníbal Acevedo Vilá y Héctor Luis Acevedo.

“Cualquiera menos Dalmau”

Pese a no expresar una preferencia específica de quienes han coqueteado con aspirar a la gobernación bajo el PPD o la presidencia del partido, Lozada tiene algo claro: que sea cualquiera, menos el actual presidente José Luis Dalmau.

Hasta el momento, la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, y el senador, Juan Zaragoza, han anunciado su interés por el mandato de la Isla. Mientras, el representante Jesús Manuel Ortiz buscaría la presidencia del partido, meta que el alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Luis Javier Hernández Ortiz, posiblemente perseguirá también.

“Todos ellos tienen, de una forma u otra, cualidades que yo puedo valorar. Me parecen positivas. La mejor cualidad que tiene es que no son José Luis Dalmau. Cualquiera menos José Luis Dalmau”, subrayó al confesar que su apatía se debe tanto a desacuerdos políticas como personales.