El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, catalogó este jueves como “un asesinato” los abortos de menos de 22 semanas de gestación.

Sus opiniones fueron vertidas durante una conferencia de prensa tras preguntas de los medios de comunicación de por qué no exigió vistas públicas previo a avalar el Proyecto 693, de la autoría de la senadora del Proyecto Dignidad y presidenta de la Comisión de Asuntos de Vida y Familia, Joanne Rodríguez Veve, y la coautoría de los populares Dalmau Santiago, Ramón Ruiz Nieves, Rubén Soto Rivera y Albert Berríos Torres, así como los novoprogresistas Thomas Rivera Schatz y Kerem Riquelme.

PUBLICIDAD

“No está regulado el aborto en Puerto Rico. De la misma manera que yo respeto a los que creen en el aborto, yo pienso que después de cinco semanas y media de estar formada la criatura con viabilidad para estar viva, hacer lo contrario es matarla. Hacer lo contrario es asesinato dentro o fuera del vientre”, comentó.

La medida, la cual no está amparada en estadísticas sobre la cantidad de abortos que se practican en hospitales, establece que la terminación de un embarazo solo se podría llevar a cabo previo a las 22 semanas de gestación y basado en la determinación de un profesional de la salud.

“El proyecto provee para que sea el médico el que lo determine, pero basado en la viabilidad de la criatura. La evaluación médica tiene que certificar si tiene o no viabilidad. Si después de las 22 semanas el médico no certifica que no es viable, que tiene una malformación o que hay un peligro par a la madre está en el proyecto puede declarar hacer el aborto”, detalló Dalmau Santiago.

De acuerdo al proyecto, un aborto se podría dar “cuando la terminación está fundamentada en la determinación médica más apropiada para la preservaci6n de la vida de la madre ante una emergencia médica”.

Previo a llevar a cabo el proceso, el médico deberá documentar qué lo justifica e incluir en el documento la etapa gestacional y utilizar un método “con mayor probabilidad pueda preservar la vida del concebido como la de la madre”.

“¿Nosotros tenemos que velar porque la mujer decida si puede matar a una persona o no? Eso es asesinato. Una criatura viva. De hecho, el Código Civil permite reclamar el feto desde que es concebido para motivos de herencia, para motivos de sucesiones. Para eso no protestan alguno, porque quieren que desde que esté concebido sea aplicable el código civil, pero para salvarle la vida le estamos dando círculos. Compañeros y compañeras, respetándolos a todos, en la semana 16 ya usted sabe el sexo del bebé y en la 22, si es viable, tiene derecho a asesinarlo. Los que estén a favor de eso, pues que voten. Están en el hemiciclo representado”, subrayó Dalmau Santiago con aparente fastidio.

PUBLICIDAD

“Los que están a favor de asesinar a una criatura viable después de las cinco meses y medio que voten en contra. Si el bebé está vivo y está viable para desarrollarse, eso es atentar contra una vida”, señaló.

¿Usted considera que una mujer que cometer un aborto es una asesina?, preguntó un periodista.

“Si sale viable o está viable, hacer que muera es asesinato”, reiteró.