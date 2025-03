La nominada secretaria de Justicia, Janet Parra Mercado, dijo este sábado al mediodía al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz que no se siente preparada para convertirse en gobernadora, si por alguna situación la gobernadora, Jenniffer González Colón sale del cargo.

Empero, aceptó que, si sucede algún incidente, tal y como ocurrió bajo la administración de Ricardo Rosselló, “asumiría la posición, porque es lo que la ley impone”.

Las expresiones de la nominada funcionaria por González Colón dio sus declaraciones en las vistas para evaluar su confirmación que se celebraron en el Senado.

En 2019, ajo la administración del renunciante gobernador Ricaro Rosselló, la entonces secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, fue quien asumió la gobernación ante la ausencia de un secretario de Estado confirmado.

Si el Senado le da paso a la confirmación de Parra, esta sería la primera persona que podría sustituir a González Colón, toda vez que la nominada secretaria de Estado, Veronica Ferraiuoli Hornedo, no ha sido confirmada aún.

Durante el inicio de la vista, Parra Mercado se presentó como “una mujer de fe, que he puesto al servicio de Dios y de mi Isla mis capacidades y mi experiencia para dejarle por herencia a mis nietas un mejor Puerto Rico”.

Parra Mercado llegó a las vistas de confirmación ante el Senado, luego de que haya trascendido dudas sobre su designación por posible conflicto de interés.

Durante la vista pública, celebrada en el Capitolio, el tema central en su contra fue su intención de defender en junio de 2022, como abogada privada y a un mes de haber renunciado a su cargo de fiscal, a dos miembros de la organización criminal liderada por Delwin Berrios Navarro, conocido como Tun Tun, a la que Justicia investigaba.

La funcionaria rechazó nuevamente que cuando fue parte o dirigió la División de Crimen Organizado haya investigado a esta organización criminal de Tun Tun.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, prestó especial interés del tema y prometió investigar varios aspectos aludidos por la funcionaria.

Por ejemplo, Parra Mercado informó que “el Ministerio Público, en ese entonces, lo que alegó era un enorme potencial de que yo hubiese tenido acceso a información confidencial y privilegiada”.

“¿Me corrige, si estoy equivocado, que se refiere a que ese fue el planteamiento en el escrito que presentaron?“, le cuestionó el líder senatorial, a lo que Parra Mercado le contestó con un ”eso es así“.

Rivera Schatz le indicó, de inmediato, que “nosotros buscaremos el escrito”.

La funcionaria prosiguió con su explicación del caso. Comentó que tres agentes testificaron que nunca habían sido contactados por Parra Mercado para hablar del caso de Tun Tun o los individuos a los que representaría. Dijo que pensó que, por esas declaraciones, no se le iba a separar como abogada de Elizaul Lazú Abreu y Julio Gómez Umpierre.

Expuso que la decisión fue en su contra, por lo que acudió al Tribunal de Apelaciones.

“En el proceso de estar en el Apelativo, un compañero fiscal me informó que él recibió una llamada para que fuera a testificar en la descalificación. Él dijo que él no podía ir, porque él no podía decir lo que no era cierto”, reveló.

Indicó que ese fiscal, del cual no dio el nombre, fue investigado por Justicia por revelarle ese dato.

Parra Mercado aceptó que la prueba que tenía para demostrar que nunca estuvo implicada o conocimiento de la investigación de Justicia contra el grupo de Tun Tun eran fiscales y agentes de la misma agencia. Comentó que su decisión fue no tener un caso para defender que afectar a sus compañeros de Justicia.

“A mis compañeros representaba posibles represalias”, si insitía utilizarlos para su defensa, añadió.

“En el Apelativo no llamé a mis compañeros. No iba a permitir que los investigaran administrativamente”, dejó claro en otra instancia.

Luego, la funcionaria habló sobre su sentir de todo este caso.

“Lo más triste de todo es que después de haberle dado 22 años al servicio público de manera intachable, íntegra, de haberle quitado horas a mis hijos, a mi se me esté juzgando éticamente por algo que yo no he hecho”, dijo.

De inmediato, Rivera Shatz tomó un turno para emplazar a la secretaria.

“¿Quién fue el fiscal (investigado por Justicia)? ¿Dígame el nombre de ese y de los otros tres? Yo quiero esos nombres, porque yo los voy a entrevistar", precisó.

Parra Mercado aceptó decir los nombres. Enumeró que los implicados fueron el fiscal Héctor Luis Siaca, el fiscal Jorge Elí Carrión, el fiscal Alberto Miranda, el agente Francisco Rolón y la sargento Karina Ojeda, de Crímenes Mayores.

Cabe destacar que el senador Juan Oscar Morales le imputó a la funcionaria decir cosas durante la vista que no concordaban con dos entrevistas que concedió a medios de comunicación relacionados a esta controversia. También se indará en la diferencia entre los expuesto en las entrevistas y lo expuesto en la vista por pedido del legislador.

Por otro lado, la designada secretaria habló sobre su función en buscar la estadidad.

Dijo que no estará presenta esta semana en la Cumbre por la Estadidad, un esfuerzo que encabezará la gobernadora Jenniffer González Colón y el Partido Nuevo Progresista.

Indicó que como secretaria de Justicia no puede entrar en asuntos políticos. Sin embargo, señaló que como política pública del gobierno deberá buscar “la igualdad” en asuntos referente a fondos y trato hacia los puertorriqueños en programas federales.

“Como secretaria de Justicia, yo si tengo un deber de buscar la igualdad para todos los puertorriqueños”, sentenció.