La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, opinó este viernes que la sentencia contra el exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado, “debe haber sido mayor” al año que se le impuso en prisión.

La funcionaria, quien aspira a convertirse en gobernadora bajo el Partido Nuevo Progresista, aludió a que “cuando a uno le falta a la verdad y le falta el compromiso con el pueblo, cuando uno se pone en una papeleta buscando tener el voto del pueblo de Puerto Rico y utiliza estos recursos para otra cosa, uno le falta a la gente, y la pena que hemos visto en otros casos ha sido mucho más alta. En esta ha sido de 12 meses, pero evidentemente ser delator o mencionar o colaborar para traer a otra gente al redil, le benefició”.

Delgado fue sentenciado el viernes por el juez presidente del Tribunal federal de Distrito, Raúl Arias Marxuach, a cumpir 12 meses en prisión, pese que la Fiscalía federal había solicitado que fuese un año bajo probatoria.

Durante la vista judicial, trascendió que el exalcalde ayudó a las autoridades federales a lograr la convicción de 12 empresarios y políticos corruptos.

Por otro lado, la funcionaria insistió este viernes en que el gobierno tiene los fondos para financiar el cargo mensual que se les impondría a los abonados del servicio eléctrico para pagar la millonaria deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Aludió, en una conferencia de prensa en la que presentó su propuesta para agilizar la concesión de permisos, que esos fondos están, supuestamente, bajo el poder del Departamento de Hacienda.

“El Secretario de Hacienda siempre decía que teníamos más dinero del que necesitábamos. Ese dinero está separado en una cuenta del Departamento de Hacienda para utilizarse. Y yo estoy diciendo que si la decisión de la jueza Taylor Swain es bajar esa deuda a $2,600 millones, por dar un número, utilicemos el total de lo que tenemos en la cuenta, o una porción de esa cuenta, para reducir dramáticamente esa deuda, porque financiar por 35 años este cargo mensual fijo que tendría el pueblo de Puerto Rico, me parece que la gente no tiene por qué pagar las ineficiencias administrativas de los gobiernos de turno”, dijo.

Se habla de que el cargo que podría imponerse sería de unos $8 mensuales para abonados residenciales. El mismo tendría que ser aprobado por el Negociado de Energía una vez la jueza federal le dé paso al Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE.

“El impacto de aprobar el ajuste de la deuda propuesto generaría un impacto directo en cualquier comerciante bona fide, en cualquier residente y mucho peor en la zona industrial”, comentó la funcionaria, quien aspira a la gobernación bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Por ello, insistió es su propuesta de sacar los fondos de las mismas arcas del gobierno.

¿Cuál va a ser el efecto total (de esa Plan de Ajuste de la Deuda)? Tú vas a tener gente sin luz o gente que no va a poder cumplir, o va a tener que, no sé de dónde van a sacar el dinero. Y yo creo que uno se tiene que poner los pantalones y los zapatos de la gente de a pie. ¿Cómo te cuesta esto al bolsillo? Por eso yo estoy hablando de que utilicemos el dinero que ya la gente pagó, que es una contribución que no la regaló nadie, la pagó la gente, para eliminarle este cargo o reducírselo dramáticamente. Varios economistas me han dado la razón. Yo creo que esto no es que me den la razón a mí. Es que velemos y pensemos en la gente que tiene que hacer este pago mensual. Esto es malo para la economía. Es malo para la gente”, subrayó González.