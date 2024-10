Hace unas semanas, Primera Hora visitó varios centros universitarios alrededor de la Isla para tomar el pulso del electorado joven y conocer sus preocupaciones de cara a los comicios del próximo 5 de noviembre. Los temas de economía, educación, vivienda y la necesidad de un cambio afloraron como parte de sus inquietudes. Esto fue lo que les contestó Jenniffer González, del Partido Nuevo Progresista.

Economía

Los entrevistados mostraron preocupación en torno a cómo asegurar que pudieran pagar por los servicios básicos, como renta, agua y luz en momentos en que la inflación arropa el país y, además, anticipan que les será cuesta arriba conseguir un empleo en Puerto Rico.

PUBLICIDAD

¿Cuáles medidas tiene contempladas en su plan de gobierno para trabajar con esta situación?

“Hay que reconocer que, aunque el salario mínimo ha subido, la realidad que el costo de vida también ha subido dramáticamente. La gente tiene 2 o 3 trabajos y cuando van al supermercado, los chavos no les dan para la compra. No hay mucho que podamos hacer para atajar la inflación global que no se ha dejado de sentir en Puerto Rico. Pero hay acciones puntuales que podemos tomar para que el gobierno no contribuya en los aumentos en los costos de vida de nuestra gente.

Entre las acciones concretas que vamos a tomar, se encuentran las siguientes:

Constituiremos un comité de expertos para, en un término de 6 meses, nos diseñen una verdadera reforma contributiva con un sistema más justo y eficiente, que alivie la carga económica de los trabajadores y permita que individuos y empresas dispongan de más recursos para cumplir con todas sus obligaciones económicas.

Congelaremos el impuesto al inventario por cinco años mientras buscamos un sustituto para estos ingresos municipales. Esto limitará los costos que los comerciantes te pasarán.

Agilizaremos el trámite de los permisos para que nuestros empresarios empiecen a producir lo antes posible y que los negocios no quiebren antes que abran.

Vamos a apoyar a los municipios para que adquieran los estorbos públicos en los cascos urbanos y se los alquilen a bajos costos a microempresas o pequeños comerciantes para revitalizar esas áreas y apoyar la creación de empleos, especialmente en el área de empresarismo”.

Educación y trabajo

Los jóvenes que se forman ahora mismo para ser profesionales en los próximos años destacan que sienten incertidumbre en cuanto a si encontrarán un trabajo en la Isla.

¿Cómo incentivaría a esa generación de profesionales para que se queden en Puerto Rico?

“Nuestro programa de gobierno enfatiza la formación y entrenamiento de nuestros jóvenes en ocupaciones de alta demanda a corto y mediano plazo, especialmente en los campos de la ciencia, tecnología, matemática e ingeniería. De esta manera, nos aseguraremos de que nuestros jóvenes estén más que capacitados para insertarse a la economía del conocimiento global, enfrentar el mercado laboral del futuro y retener talento local.

Siendo consciente de la fuga de talento que enfrentamos, especialmente en el sector de la salud, procuremos atender este problema en nuestro programa de gobierno a través de varias iniciativas que incluyen las siguientes:

PUBLICIDAD

Impulsaremos programas de formación en áreas de salud con alta demanda y buenos salarios, como especialistas en prevención de adicciones, tecnólogos en biología molecular, asistentes de patología, acompañantes terapéuticos, entre otros.

Aumentaremos las plazas de residencias médicas para que más médicos jóvenes puedan continuar su formación en Puerto Rico.

Facilitaremos que esos médicos se queden en Puerto Rico y que médicos jóvenes regresen a Puerto Rico después de graduarse, creando un fideicomiso para financiar el repago de préstamos estudiantiles a médicos y científicos, incentivando la práctica en la Isla.

Mejoraremos las condiciones laborales y salariales de los profesionales de salud que no facturan, como enfermeros y tecnólogos médicos”.

Escuelas y aprendizaje

Los entrevistados salieron hace poco del sistema público de enseñanza y resaltaron las pobres condiciones de los planteles y materiales de estudio que tuvieron a la mano.

¿Cuáles medidas tiene contempladas en su plan de gobierno para trabajar con esta situación?

“El problema del Departamento de Educación no es uno de recursos, sino de administración. Aunque la ley exige que el 70% de los fondos lleguen a las escuelas, lamentablemente, vemos todos los años que las escuelas no están listas y que el dinero se pierde en la burocracia. Tenemos más fondos que nunca y con una matrícula que se sigue reduciendo, lo cual se traduce en más dinero para invertir por estudiante.

Voy a nombrar un Chief Financial Officer en el Departamento de Educación que se encargue de la gestión eficiente de los recursos, transparencia y rendición de cuentas, planificación financiera estratégica y reducir la burocracia y los gastos innecesarios.

Otra de nuestras prioridades es atender el problema de planta física y falta de equipos y materiales en las escuelas. El 65% de todas las escuelas necesitan reparación y el 24% está en condición crítica”.

Vivienda asequible

Más allá de trabajar con los estorbos públicos que inundan a Puerto Rico y que supone una carga económica a los municipios, ¿tiene contemplado en su plan de gobierno alguna estrategia que ayude a erradicar el sinhogarismo y que familias, por otra parte, pueda adquirir un techo seguro a costo asequible?

“Nuestro plan para enfrentar la falta de vivienda asequible en Puerto Rico se basa en una combinación de estrategias.

PUBLICIDAD

Primero, agilizaremos el sistema de permisos para reducir los tiempos de espera para la construcción de vivienda asequible, lo que a su vez ayudará a disminuir los costos en la isla.

Segundo, abarataremos el costo de los materiales congelando el impuesto al inventario, facilitando su acceso y acelerando la construcción.

Tercero, ampliaremos la asistencia para compradores, redirigiendo fondos no utilizados para aumentar las ayudas actualmente disponibles bajo el Programa de Asistencia al Comprador del Departamento de Vivienda.

Finalmente, aumentaremos la disponibilidad de vivienda maximizando el uso de fondos CDBG-DR para financiar proyectos de construcción y rehabilitación, eliminando trámites burocráticos innecesarios”.

Necesidad de cambio

La mayoría de los entrevistados indicaron añorar un cambio en la visión de gobierno que permita una mejor calidad de vida en Puerto Rico, pero también se mostraron escépticos a que esto ocurra en un futuro cercano. Aseguran que por décadas todo se ha quedado en promesas incumplidas por parte de los gobernantes de turno.

¿Qué les diría a estos jóvenes que no confían en las figuras políticas y que están indecisos si votarán? ¿Por qué usted representa la mejor opción para ellos?

“Me estoy presentando como un cambio para Puerto Rico, porque estoy inconforme con la manera en que se está manejando el gobierno. Por eso reté al gobernador incumbente y presidente de mi partido, porque creo que podemos hacer las cosas mejor y aspiro a regresar al PNP a sus raíces, lo cual significa poner a la gente humilde y la clase trabajadora primero y fue el que les permitió a jóvenes votar desde los 18 años. Yo quiero regresar el gobierno a la gente, con sentido de urgencia, sensibilidad y acción”.