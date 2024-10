Hace unas semanas, Primera Hora visitó varios centros universitarios alrededor de la Isla para tomar el pulso del electorado joven y conocer sus preocupaciones de cara a los comicios del próximo 5 de noviembre.

Los temas de economía, educación, vivienda y la necesidad de un cambio afloraron como parte de sus inquietudes.

Esto fue lo expusieron los estudiantes a los candidatos a la gobernación Javier Jiménez, de Proyecto Dignidad; Jesús Manuel Ortiz, del Partido Popular Democrático; Jenniffer González, del Partido Nuevo Progresista y Juan Dalmau, del Partido Independentista Puertorriqueño – Alianza.

Luis Arroyo, 19 años, estudia emprendimiento en la UAGM en Cupey

“Un gran beneficio para toda esta sociedad de Puerto Rico sería estar enfocado hacia lo que es importante, o sea, la economía; las carreteras también, eso de los hoyos; también para las personas, lo de los trabajos, los beneficios, que hay personas que usan esos beneficios y los abusan. Que se enfoquen en los problemas importantes, que no sean unos problemas de entretenimiento y etcétera. Pero lo más importante es que no sean las mismas personas gobernando este país”.

PUBLICIDAD

Luis Arroyo ( Suministrada )

Wandymar Almeida Nazario, estudia biomedicina en la UAGM en Cupey

“Una de las preocupaciones que tiene que atender (el nuevo gobernador o gobernadora) es el dinero que se roban de las escuelas públicas. Porque, aunque tenemos escuelas públicas, y yo soy de escuela pública, muchos de los libros ya están todos demacrados, no tienen ni páginas, no tenemos dinero para comprar cosas nuevas, los baños siempre estaban bien mal, las fuentes de agua no servían, a los profesores no les pagaban bien. Y es algo que se tiene que atender, literalmente. Lo primero que tiene que atender es la educación en Puerto Rico”.

Wandymar Almeida Nazario ( Suministrada )

Gabriel Andrés Duriex Matos, 18 años, estudia medicina y gerencia deportiva en la Inter Metro

“Pienso que deberían atender rápido la igualdad en los trabajos para todo el mundo, la oportunidad de trabajo para todo el mundo. No importa si eres de una familia adinerada o con pocos recursos, pues tendrían que meter mano con eso, tendrían que buscar la manera de que todo el mundo tenga igualdad a la hora de querer trabajar, igualdad de acceso. Todo el mundo se merece una oportunidad de progresar y mantener a su familia, porque hay mucha pobreza aquí en Puerto Rico, aunque la gente no lo vea. Así que es importante que haya igualdad, que no haya discrimen, que, por ejemplo, si una persona que salió de la cárcel quiere rehacer su vida, estuvo mucho tiempo en la cárcel, pues eso es una persona que se merece una oportunidad, porque estuvo en la cárcel para eso, para convertirse en una persona diferente y salir diferente. A muchas cosas así. Las personas con discapacidades, que si yo no tengo un brazo y por lo tanto no puedo trabajar plomería. No, pues no. Claro que sí, yo tengo un brazo y con ese mismo brazo yo puedo estudiar y trabajar plomería. Y también, que atiendan el manejo de los fondos federales, porque de verdad que tienen ahí revolú extraordinario. Y ellos tienen mucho dinero almacenado que ellos lo pueden utilizar para un montón de cosas, para arreglar muchas cosas, para arreglar cosas nuevas, y lo que hacen es embolsillárselo”.

PUBLICIDAD

Gabriel Andrés Duriex Matos ( Suministrada )

Joharis Zoé García Ortiz, 18 años, estudia ciencias biomédicas en la Inter Metro

“No importa quién gane en las elecciones, yo siento que una de las cosas que deberían atender es la salud en Puerto Rico, primordialmente. Ahora mismo, por ejemplo, ha habido bastantes casos en Centro Médico, -vamos a poner un ejemplo que es donde yo sé, que tengo familiares que trabajan allí-, han llegado pacientes con necesidades de emergencia, de urgencia, y... mueren ahí mismo en la sala de espera, que no los atienden... Y, además, tenemos a LUMA, la pesadilla de Puerto Rico, y siento que no tengo mucho que decir ahí porque todo el mundo sabe la que hay con LUMA. Pero siento que son cosas que no le dan tanto énfasis. Que hablan, que hablan, que todos los políticos hablan, que van a hacer, que van a hacer, que van a hacer. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo van a poner como prioridad? ¿Cuándo lo van a poner como esto es algo primordial, algo que se debe de hacer?”.

Joharis Zoé García Ortiz ( Suministrada )

Luccas Rodríguez Magual, 21 años, estudiante de drama con concentración en actuación en la URP Río Piedras

“Puerto Rico tiene muchísimos problemas que tenemos que atender. Están las cosas que nos afectan en nuestro día a día, como la luz, el asunto de la luz, la electricidad que se está yendo a cada rato, los asuntos con LUMA; asuntos de economía y renta. Pero, algo que ‘maybe’ no se diga tanto, que yo siento que es muy importante, es cambiar, o como editar, cómo nosotros nos enfrentamos al turismo. O sea, cómo nos presentamos como una isla, obviamente somos un destino de turistas muy popular, pero presentarnos de una manera para que la gente venga aquí con un respeto. Un respeto no solo a la población y a los ciudadanos que viven aquí, pero a nuestra naturaleza, que tenemos mucha naturaleza en peligro y tenemos, o sea, El Yunque es el único ‘rain forest’ registrado en el registro de los Estados Unidos de bosques. Y tenemos que enseñarles a los turistas cuán importante es proteger eso”.

PUBLICIDAD

Luccas Rodríguez Magual ( Suministrada )

James Alexander Sicard, 20 años, Bayamón, estudiante de animación

“Lo que me preocupa es que no pueda poder pagar por necesidades básicas, como la renta, ya que los precios de están inasequibles para el salario promedio. Al igual, entiendo que los candidatos (a la gobernación) de los dos partidos PNP y PPD están más enfocados en atraer el comercio estadounidense, en vez del comercio doméstico, que se puede ver en la gentrificación en áreas como Dorado”.

Zoé Villafañe González, 21 años, estudiante de lenguas extranjeras en la UPR Río Piedras

“A mí un tema que me importan, aparte de la luz, es la salud y el bienestar de los envejecientes. Yo fui cuidadora de mi abuela en sus últimos momentos, y estoy al pendiente de mi abuelo, que tiene esquizofrenia y esos tipos de problemas, y veo lo bien cuesta arriba que se le hace. Veo lo bien desatendido que es el gobierno en cuestiones de salud, de que estén bien económicamente en su hogar. Los chavos, pues no le dan muchas veces, y es una pena. Y pues, en temas de calidad de vida... cómo vamos a manejar cuestiones de las ayudas como el PAN, el salario de las familias, cosas así... La salud, ir a un médico es última instancia, última instancia... Yo sufro muchos dolores, pero lo caro que es ir al hospital, que es ir a un médico especialista… Y tampoco hay médicos. Esa es otra. Y pues me interesa saber qué es lo que van a hacer en cuestión de esas atenciones médicas, tal vez un poco más accesibles para las familias que somos muchos y es poco dinero”.

PUBLICIDAD

Zoé Villafañe González ( Suministrada )

Alexa Sánchez Díaz, 22 años, residente de Yabucoa, estudió radiología y cursa un grado asociado en facturación médica Humacao Community College

“Mi mayor inquietud es que realmente las cosas en este país cada vez se están poniendo peores y, obviamente, la generación de nosotros, que está surgiendo ahora, somos lo que nos vemos afectados en cuestión de la economía, el trabajo, lo que uno gana. Yo no tengo esperanzas con ninguno (de los candidatos por) las cosas que han pasado, que todos suelen ser iguales y ahora mismo yo estoy confundida. Yo quisiera votar y quiero votar, pero no sé por quién votar. Y eso, que he buscado información, pero he escuchado tantas y tantas cosas que no sé. Sí, (me preocupa mi futuro como profesional), porque ahora mismo yo tengo un grado asociado en radiología y he buscado información sobre el salario y, de verdad, es que pagan una miseria y eso es algo que tiene que ver con la salud y eso, ahora mismo aquí (en Puerto Rico), está pagando una miseria. Entonces, paga bien en los Estados Unidos, pero yo no quiero irme de aquí. Yo quiero ejercerlo aquí”.

Alexa Sánchez Díaz ( Suministrada )

Danelys Rivera, 19 años, residente de Humacao, estudia asistente dental

“Realmente, soy una de las personas que está loca de que Puerto Rico haga un cambio, de que mejore, que ya siga para adelante, que no sea lo mismo, que no sea persuadir, persuadir, persuadir y no hay resultados... “(No hay mejoría) en las escuelas. Que quieran mejorar los estudios de los jóvenes, que quieran fomentar que la juventud que haga algo, pero no trabajan por ello... Es mucho de lo mismo en las noticias: ‘vamos a hacer un cambio, vamos a hacer esto’ y todavía está lo mismo. Yo confío, como dice todo el mundo, que el 2024 va a ser diferente. Así que, vamos a ver realmente cómo funciona y realmente espero que haya un mejor control sobre las cosas, porque exigen mucho trabajo para la gente y entonces tampoco ellos brindan lo que juran o prometen ofrecer”.

PUBLICIDAD

Danelys Rivera ( Suministrada )

Ingorie Ríos, 20 años, residente de Humacao, estudia asistente de dental

“(Anuncian) ambios pá aquí, cambios pá acá, (y no hacen nada). No soy tan ligada con la política, por eso no tengo esperanza con los candidatos”.

Ingorie Ríos ( Suministrada )

Jesús Emanuel Tolentino Rosa, 21 años, residente de Humacao, estudia enfermería

“Pienso que la inquietud es que sigamos igual, con menos ayuda a los estudiantes, a los jóvenes, menos oportunidades de empleo, porque cada vez vemos que no hay. Al menos en lo que yo estoy estudiando, enfermería, que haya más cabida, porque ahora mismo hay muchos que se gradúan aquí, pero se van a los Estados Unidos. No quisiera ejercer esto y, después, tener que irme a los Estados Unidos, porque aquí no dan lo suficiente. Esas serían mis mayores inquietudes y las ayudas a los ancianos también, que he visto que los tienen como que muy abandonados. Yo quisiera quedarme aquí, porque aquí es que estoy estudiando. Obviamente, no quiero irme a los Estados Unidos. Pero, si siguen los mismos y no hacen un cambio...”

Jesús Emanuel Tolentino Rosa ( Suministrada )

José Emmanuel, 21 años, residente de Yabucoa, estudia física aplicada a la tecnología

“El arreglo de las carreteras (debe ser prioridad). Las carreteras cuando uno va de camino de Yabucoa a Maunabo por Camino Nuevo (las vías) están completamente destruidas... No importa de qué partido tú eres o cuáles son tus opiniones, tu religión o ‘whatever’, todos tenemos ese mismo problema. Las carreteras siempre son malas. No (tengo esperanza en los candidatos), pero no es malo soñar que algún día uno eventualmente lo va a hacer”.

Zaily Rodríguez Delgado, 21 años, residente de Las Piedras, estudia comunicaciones

“El sistema educativo, tanto en escuelas como en universidades, la cuestión de la luz, energía eléctrica, los servicios esenciales, los hoyos de las carreteras, los peajes que siguen subiendo de precio, lo difícil que es conseguir trabajo para los jóvenes: todo debería atenderse. Puede que sí (que uno de los candidatos puede resolver las inquietudes), pero, aun así, da miedito, porque llevamos tanto tiempo en lo mismo, que como que ya todo está (mal)”.

PUBLICIDAD

Zaily Rodríguez Delgado ( Suministrada )

Dawin Velázquez, 21 años, residente de Las Piedras, estudia comunicaciones

“(Todo) ha ido en decadencia. Básicamente, las escuelas que quizás antes no tenían tanta matrícula y, por eso, las tuvieron que cerrar, pero muchos profesores, maestros se vieron afectados en eso. También (me preocupa) el uso excesivo que se le está dando a localizaciones del país para promover hospedajes a turistas (Airbnb)”.

Dawin Velázquez ( Suministrada )

Neangely Pabón Cotto, 19 años, residente de Juana Díaz, estudia enfermería

“En el día a día, lo que más me afecta y me conmueve es ver la cantidad de usuarios en la calle que no tienen dónde vivir, están bajo condiciones infrahumanas. Yo ahora mismo estoy estudiando enfermería, pero (voy a continuar estudios en) la psicología para darle una ayuda a aquellas personas que lo necesitan, como ellos. Quiero emprender en eso y hacer un centro de ayuda para ellos y me gustaría que el gobierno los ayude y los apoye. Mayormente, mucho viene de su infancia, de lo que han vivido desde pequeños hasta adolescentes. Creo que (el gobernador o la gobernadora puede ayudar) primero escuchándolos, identificando cuáles son sus necesidades, qué pueden ayudarlos, aportando, aunque sea un granito de arroz, una bolsita de comidita, que se lo merecen, porque sufren mucho. Hay algunos que han estado alejados de sus familias. El gobierno puede ayudarlos a tener esa reunión con las familias”.

Neangely Pabón Cotto ( Suministrada )

Juaimilyz Ortiz, 24 años, residente de Salinas, estudia enfermería

“La búsqueda de empleo es bien complicada, desde que uno sale de la ‘high school’, porque siempre están pidiendo experiencia, cuando apenas estás saliendo y también cuando uno solicita. Obviamente, uno quiere que le enseñen para poder coger experiencia y no lo hacen. También las pagas son muy pocas para algunos trabajos. Solamente he tenido un trabajo en Puerto Rico… y fue de verano”.

PUBLICIDAD

Juaimilyz Ortiz ( Suministrada )

Rebeca Vélez Cruz, 19 años, residente de Juana Díaz, estudia administración de empresas con marketing

“Mi mayor inquietud es que se pierdan los valores. Yo creo que eso es lo más importante, porque si tú tienes valores tú vas a respetar todo, la familia, vas a respetar el ser igual con todo el mundo, vas a respetar. Pero, si pierdes los valores, fallaste en lo básico”.

Rebeca Vélez Cruz ( Suministrada )

Krystal Maldonado Pagán, 19 años, residente de Adjuntas, estudia enfermería

“Me gustaría enfatizar más en el Departamento de Salud, porque se ve muchos estudiantes de enfermería, medicina, que se están yendo para Estados Unidos. Entonces, pienso ¿con qué nos vamos a quedar nosotros y cuáles van a ser nuestras oportunidades?, porque en cada oportunidad que tienen los hospitales están cerrando lo que son las salas de parto y todo eso que se está viendo limitada el acceso de salud en varias áreas? ¿Cómo resolverlo? Pues, enfatizando más en lo que es la necesidad de esos profesionales de salud y brindándole las herramientas también y brindándole la oportunidad de crecimiento personal para que se puedan quedar aquí”.

Krystal Maldonado Pagán ( Suministrada )

Lisa M. Aponte Reyes, 28 años, residente de Coamo, estudia asociado en técnica de farmacia y posee bachillerato en microbiología

“Nunca veo como un cambio en Puerto Rico. Siempre se mantienen las cosas o igual o empeoran. No veo cambio mucho en el mejoramiento en la educación pública, en la infraestructura y, como yo también valorizo mucho el medioambiente, veo que mayormente en las elecciones las personas que están arriba no le dan tanta importancia al medioambiente de Puerto Rico. Somos un país que atraemos turistas, y si queremos turistas, ¿por qué no podemos enfatizar mucho la naturaleza de nuestro país? No me gusta que siempre lo están destruyendo o minimizando… con nuevas construcciones, especialmente en las playas. ¿Cómo surgieron esas construcciones ilegalmente? Alguien tuvo que decir un ‘sí’. ¿Estas personas (los candidatos a la gobernación) van a hacer un cambio, o van a seguirlo en neutral en el sentido de que no va a cambiar nada o lo va a empeorar? Yo siempre estoy dudosa, porque muchas veces prometen mucho, pero no cumplen y yo soy una persona que prefiero las acciones que las palabras, que si voto es porque esta persona va a hacer todo lo posible para cumplir con lo que dijo”.

Lisa M. Aponte Reyes ( Suministrada )

Karen Cintrón, residente de Ponce, estudia radiología

“Una de (mis inquietudes) más importantes es la salud (y) los médicos que se están yendo a los Estados Unidos. Aquí (ejercer como radióloga) lo veo muy difícil, porque la paga es muy baja. Eso es lo que pienso, que deberían de darle un mejor salario a los médicos, porque la salud es muy importante para todos. Estoy bien dudosa. No sé a quién voy a elegir”.