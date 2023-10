Como un “chisme” catalogó la comisionada residente y aspirante a la gobernación, Jenniffer González, las expresiones del representante José “Quiquito” Meléndez sobre su equipo de campaña y aseguró que no tiene tiempo para “novelas”, según publicó El Nuevo Día.

Más temprano esta semana, Meléndez dijo que recibió acercamientos del equipo de campaña de González, poniendo a su disposición varias posiciones, entre ellas la candidatura a Washington, la vacante de juez asociado del Tribunal Supremo y la Secretaría de Justicia, entre otros.

“Lamento muchísimo que el representante quiera seguir en esta novela. Yo no tengo tiempo para novelas ni para añadirle capítulos a este dime y direte de cosas. Él no es mi candidato a comisionado residente, nunca lo fue”, dijo González. Las expresiones de la comisionada residente se produjeron tras su participación en la convención de la Asociación de Hospitales.

“Yo creo que el representante no tiene que buscar excusas para no estar conmigo; tiene opciones en la calle, que respalde a quien quiera respaldar. Yo me estoy enfocando en el electorado y la gente que quiera un cambio para Puerto Rico”, añadió. Meléndez ha reiterado públicamente que decidió no colaborar con el equipo de González debido a que el cabildero Elías Sánchez Sifonte era parte del equipo de campaña de la comisionada, afirmaciones que ella y su director electoral, Aníbal Vega Borges han rechazado. No obstante, la comisionada residente ha reconocido que ocasionalmente dialoga con el otrora director de campaña del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares.

Esta semana, Meléndez sostuvo en una participación televisiva (TeleOnce) que, en un esfuerzo por retener su apoyo, la campaña de González le ofreció cinco puestos de alta jerarquía: comisionado residente, las secretarías de Estado y Justicia, la presidencia de la Cámara de Representantes y el cargo de juez asociado en el máximo foro judicial del país. Meléndez ha dicho que ausculta la posibilidad de aspirar a la silla en la capital federal.

“Esto es un chisme, una novela. Todos los días es la novela del representante”, afirmó González.